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Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 gündemde

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Bir zamanların lider elektronik üreticisi Sharp, bu kez satışa sunduğu özel yaşlı telefonu ile gündem oldu. Basio Active 2 adını alan bu model su ve sabun ile kolayca yıkanabilirken, alkollü mendille bile silinebiliyor. Yeni arama kayıt sistemiyle bilinmeyen numaralardan arayan kişiler otomatik olarak kaydedilirken, üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde sakıncalı görülen numaralar da anında engelleniyor.

Bu özelliklerin, yaşlıları birçok dolandırıcılık vakasından koruması bekleniyor. Mobil dünyada büyük bir ses getiren cihaz, beklenen talebi gördüğü takdirde çok daha gelişmiş modelleriyle karşımıza çıkabilir. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

Sharp'ın yeni yaşlı telefonu gündem oldu

Cihazın fiziksel tuşlara sahip olması da yaşlı vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılanırken, ürünün arayüzü kullanım kolaylığını ön plana alıyor ve görülmesi daha kolay ikonlar içeriyor. Yaşlıların diğer telefonlarda yaşadıkları sorunlar uzun süre gözlemlendikten sonra ortaya konulan bu yeniliklerin, emsal modeller için de önemli bir örnek olması bekleniyor. Ayrıca cihazda yapay zekadan gücünü alan bir telesekreter de mevcut olacak.

Üründe 50MP bir ana kamera ve 8MP ön kamera da yer almakta. Yeni nesil teknolojilerden gücünü alan kameralar optimum çekim modunu otomatik olarak belirliyor. Snapdragon 695 işlemciye sahip cihazın, 4 GB'lik RAM seviyesi ve 64 GB'lik bir depolama alanı sunacağı belirtiliyor.

Pil kapasitesi 4.000 mAh olarak öne çıkarken, NFC ve eSIM desteği de bu modelle birlikte gelecek. IP68 standardına uygun olan Basio Active 2, su ve toza karşı önemli bir dayanıklılık sağlıyor. Ana vatanı Japonya'da 276 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya çıkan cihazın, Türkiye'de satılıp satılmayacağı şu an için belli değil.

Üçe katlanabilen telefon geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaşlı telefonu Basio Active 2 beklenen başarıyı yakalayabilecek mi? Siz böyle bir telefon kullanır mıydınız? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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