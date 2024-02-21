Sega, Crazy Taxi Remake İçin Yüksek Kalite Vaat Ediyor

Sega, yakında çıkacak olan Crazy Taxi remake için çıtanın yüksekte tutulduğunu açıkladı. Şirkete göre oyunun kalitesi yüksek olacak. Gelin açıklamanın detaylarına bir göz atalım.

Crazy Taxi remake, bir AAA oyun olacak

Önce AAA oyun nedir örneklerle açıklayalım. Örneğin Enis Kirazoğlu'nun oyunu Anomaly Agent'ın da içerisinde bulunduğu bağımsız oyunların çoğu A, Mount & Blade: Warband gibi oyunlar AA, GTA 5 gibi oyunlar ise AAA oyun olarak geçer.

Kategorideki A harfi sayısı, oyunun bütçesini temsil eder ve bu oyunların çıkış fiyatları da bir hayli pahalı olur. AAA oyunların standart fiyatı günümüzde 60-70 dolarda seyrediyor.

Sega'nın açıklamasına göre Crazy Taxi de AAA kategorisinde yer alacak, yani bütçesi bir hayli büyük. Dolayısıyla oyunun fiyatı da 70 dolar olacak gibi görünüyor. Eğer yerel fiyatlandırma yapmazlarsa oyunun fiyatı ülkemizde minimum 1.400 TL olacak.

İlk olarak The Game Awards 2023 sırasında açıklanan Crazy Taxi remake için o zamanlar ayrıntılar az olsa da, oyunun fragmanı heyecan seviyesini yükseltmeye yetmişti.

O zamandan bu yana, projenin ilerleyişine ilişkin güncellemeler sessiz kaldı. Şimdi ise Japan Times tarafından yayınlanan yeni bir makale Sega'nın planlarına ışık tuttu ve Sega'nın Sapporo'daki destek stüdyosunun başkanı Takaya Segawa, Crazy Taxi remake projesinin AAA seviyesinde olacağını söyledi.

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Segawa şunları söyledi: "Tokyo'da ve denizaşırı ülkelerdeki stüdyolarımızla işbirliği içinde Phantasy Star Online 2 New Genesis ve Hatsune Miku Colorful Stage! gibi oyunlardan sorumluyuz. Ayrıca Crazy Taxi de dahil olmak üzere AAA oyunların geliştirilmesine de katılıyoruz."

Bilmeyenler için Crazy Taxi, 1999'da atari salonlarında piyasaya sürüldükten sonra başta Dreamcast olmak üzere konsol sürümleriyle yaygın bir popülerlik kazanmıştı. Oyun, oyuncuları sürücü koltuğuna oturtarak kalabalık şehir sokaklarında gezinmelerini, bir zaman sınırı içinde yolcuları alıp teslim etmelerini ve puan toplamak için çeşitli hareketler yapmalarını istiyor.

Siz Crazy Taxi remake için heyecanlı mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.