Sega, beş retro serisini yeni oyunlarla canlandırmayı planlıyor

Sega, Game Awards 2023'te yayınlanan fragmanda Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage ve Golden Axe'in yeniden yapılacağını duyurdu. Şirket ayrıca Shinobi ve Streets of Rage'in film uyarlamalarının da hazırlandığını belirtti.

Game Awards 2023'te birçok stüdyodan açıklamalar gördük. Sega da yılın son etkinliğini boş geçmedi. Şirketten gelen açıklamada, beş retro serisini yeni oyunlarla canlandırmayı planladığını açıkladı. Game Awards 2023'te yayınlanan fragmanda; Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage ve Golden Axe'in yeniden yapılacağı belirtildi.

Crazy Taxi ve Jet Set Radio yeniden yapılacak

Sega COO'su Shuji Utsumi, beş yeni proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmazken, oyunların en erken iki yıl içinde piyasaya sürülebileceğini söyledi. Yeniden yapımların, hem eski hem de yeni oyunculara hitap edecek şekilde geliştirileceği bildirildi.

Crazy Taxi ve Jet Set Radio'nun ötesinde Shinobi ve Streets of Rage'in de dikkat çektiğini belirtelim. Bu iki yapım için şu anda film uyarlamalarının hazırlandığının da hatırlatmak gerekiyor. COO Utsumi, Sega'nın Sonic the Hedgehog'un diğer platformlar ile genişletmeyi hedeflediğini de söyledi.

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Sonic'in ayrıca sinema endüstrisinde de olacağından bahsetti. Utsumi konuyla ilgili açıklamasında, "Sonic bize, ilgi çekici oyunlar ve dünyalar yaratırsak, bunun filmler gibi işin diğer kısımlarına da ilham verebileceğini gösterdi" dedi.

Sega tarafından hazırlanan fragmanda, beş yapıma yer verildi. Her serinin ikonik stillerini ve oynanışını vurgulayan şirket, retro köklerini yeni nesille tanışmak istiyor. Önümüzdeki yıllarda 90'ların sevilen serilerinin dönüşünü görmek heyecan verici olacak.

Yine de şu anda hazır bir proje olmadığının altını çizelim. Sadece Shinobi, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage ve Golden Axe'in modern platformlara döneceğini biliyoruz.