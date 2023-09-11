Scania'nın elektrikli mobilite atağındaki en büyük adımlarından biri: Batarya montaj fabrikası faaliyete geçiyor

Scania'nın Södertälje'de kurulan yeni batarya montaj tesisinde, otomasyon üretim sistemleriyle üretimden teslimata kadar tüm operasyonlar gerçekleştirilecek. Fabrika, yıllık olarak araç fabrikasının kapasitesine eşit bir kapasiteye sahip olacak.

Scania'nın elektrikli mobilite atağındaki en büyük adımlarından biri olan batarya montaj fabrikası faaliyetlerine başlıyor.

Södertälje'de 18 bin metrekarelik yeni batarya montaj tesisinde, konusunda uzman ve yüzde 40'ı kadın çalışan olmak üzere toplam 550 personel görev yapıyor. Şasi hattının hemen yanında yer alan tesiste, üretimden teslimata kadar gerçekleşen tüm operasyon, Scania'nın otomasyon üretim sistemleri ile gerçekleştirilecek.

Çatısında 2 bin 600 adet güneş paneli bulunan batarya montaj fabrikası, 1 saniyede 1 hücre, dört dakikada 1 pil paketi işleyebilecek kapasiteye sahip. Yıllık kapasite ise, Södertälje'deki araç fabrikasının kapasitesiyle aynı seviyede. İlk araçların toplam kurulu akü kapasitesi 600 kWh'ye kadar olacak ve bu kapasiteye, her biri 100 ila 200 kWh arasında değişen dört akü çeşidinin kullanılmasıyla ulaşılacak. Araçlara takılan akülerin her birinin ağırlığı ise 600 ila 1200 kilo arasında olacak.

Elektrikli modellerde de Yüzde 100 Scania için dev adım

Scania, Super modeli için yüzde 100 Scania mühendisliği tarafından geliştirilen bileşenleri ile dikkat çekmiş ve erken kullanıcılardan da olumlu tam not almıştı. Elektrikli modellerinin üretimi için de aynı modeli benimseyen Scania, şasi, şanzıman, diferansiyel, retarder gibi bir aracın en önemli bileşenleri ile birlikte batarya montajını da kendi bünyesine yapmaya hazırlanıyor.

Elektriklide 2 ana grup

Scania'da şu anda şehir içi ve bölgesel olmak üzere iki ana grupta elektrikli seçenekler bulunuyor. Bölgesel taşımacılık için pazara sunulan yeni R ve S kabinli 4×2 çekici veya 6×2*4 rijid kamyon seçenekleri mevcut. Bu modeller 400 ve 450 kW'lık güç seçenekleri ve azami 624 kWh batarya kapasitesi ile sunulmakta. 40 ton katar ağırlığında tek şarj ile 350 km menzil elde edilmekte. Sürücünün zorunlu dinlenme süresinde 1 saatlik ek şarj ile yaklaşık 270-300 km ek menzil mümkün. Bu modeller ise motor gücüne bağlı olarak örneğin 450 kW seçeneği için 45R (veya 45S) olarak adlandırılmakta. Scania'nın elektrikli modellerinin de 2024 sonu itibarıyla Türk kullanıcılarına sunulması planlanıyor.