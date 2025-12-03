Şarj olmayan telefonu için açmadan böyle tamir etti

Haberler

Bir telefon tamircisi, şarj olmayan telefonu içini açmadan tamir ettiği anların görüntülerini paylaştı. Sürdüğü madde ile şarj girişini temizleyen tamirci, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir telefon tamircisinin, şarj sorunu yaşayan bir akıllı telefonu içini açmaya gerek kalmadan, yalnızca bir temizleme maddesi kullanarak tamir ettiği anlar kısa sürede viral oldu.

Bir cep telefonu tamir ustası, geleneksel tamir yöntemlerinin dışına çıkarak, şarj almama problemi olan bir telefonu sıra dışı bir teknikle onardı.

TELEFONU AÇMADAN SORUNU ÇÖZDÜ

Tamircinin bu anları kaydettiği video, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kez izlendi. Görüntülerde, tamirciye getirilen bir akıllı telefonun şarj girişine, özel bir madde sürülerek temizleme işlemi yapıldığı görüldü.

Genellikle batarya değişimi veya port değişimi gibi kapsamlı işlemler gerektiren "şarj olmama" sorunu, bu basit müdahalenin ardından anında çözüme kavuştu.

