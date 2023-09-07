Saola Tayfunu Sırasında Rüzgar Türbinlerinin Çalışması

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan açık deniz rüzgar türbinleri, Saola Tayfunu sırasında maksimum rüzgar hızına ulaşan bölgelerde bile çalışmaya devam etti. Rüzgar çiftliği, kullanılamayan rüzgarı yeşil enerjiye dönüştürerek enerji üretimini artırdı.

Tayfun sırasında rüzgar türbinlerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti kıyılarında yer alan ve Çin tarafından geliştirilen açık deniz rüzgar türbinleri, 2 Eylül günü saat 03.30'da Zhuhai şehrine ulaşan ve merkezinin yakınlarında saniyede 42 ila 46 metre maksimum rüzgar hızına ulaşan Saola Tayfunu sırasında çalışmaya devam etti.

Rüzgar çiftliği sadece sağlam olmakla kalmadı, aynı zamanda kullanılamayan rüzgarı yeşil enerjiye dönüştürerek enerji üretimini etkili bir şekilde artırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)