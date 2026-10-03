Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standı rektörleri ağırladı

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında yer alan İnönü Üniversitesi standı, kamu ve akademi dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ve Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ahmet Özerhan TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde İnönü Üniversitesi'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan İnönü Üniversitesi standı, festival boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı