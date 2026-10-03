Haberler

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standı rektörleri ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standı rektörleri ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standı, iki üniversite rektörü ve diğer yetkilileri ağırladı. Ziyaretlerde İnönü Üniversitesi'nin teknoloji ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı; stand festival boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında yer alan İnönü Üniversitesi standı, kamu ve akademi dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ve Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ahmet Özerhan TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde İnönü Üniversitesi'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan İnönü Üniversitesi standı, festival boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Milletvekilini yaralamıştı, başından vurulmuş halde bulundu
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular

9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular