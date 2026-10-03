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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gününde Türk Yıldızları gösteri yapacak

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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gün etkinlikleri başladı. Teknoloji meraklılarının ilgi gösterdiği festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak ve etkinlik yarın sona erecek.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST, yerde ve gökte birçok görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

Festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerin yer aldığı festival, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine sahne olacak.

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunuyor.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuluyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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