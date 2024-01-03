Samsung One UI 6 Sürümü Tanıtıldı
Samsung, geliştirici konferansında Galaxy ailesinin yeni arayüzü olan One UI 6 sürümünü tanıttı. Kullanıcı dostu özellikler ve yeniliklerle birlikte gelen One UI 6 incelemesi sizlerle.
Samsung, düzenlediği geliştirici konferansında Galaxy ailesinin yeni arayüzü olan One UI 6 sürümünü tanıttı. Birbirinden farklı yenilikler ve kısayollarla birlikte Samsung One UI 6 inceleme sizlerle.
Samsung One UI 6 inceleme
Samsung One UI 6 sürümünün getirdiği önemli yenilikler arasında, kullanıcı dostu ve işlevsel özellikler bulunuyor. Öncelikle, Hızlı Panel'in yenilenmesiyle birlikte, kullanıcılar daha hızlı ve kolay bir erişim deneyimi yaşıyorlar. Okunabilirliği artırmak adına özel olarak geliştirilen yeni yazı tipi olan One UI Sans, kullanıcıların metinleri daha rahat okumasını sağlayacak.
Bununla birlikte, yapay zeka destekli yeni fotoğraf düzenleme araçları olan Photo Remaster ve Object Eraser, kullanıcıların fotoğraflar üzerinde daha etkileyici düzenlemeler yapmalarına olanak tanıyacak. Samsung Studio özelliği ise birden fazla katmanlı video düzenlemelerine imkan sağlayarak içerik oluşturmayı daha kolay hale getiriyor.
Yenilenmiş hızlı ayarlar ve paylaşım paneli, tabletler için Windows bağlantısı, ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği gibi kullanıcı deneyimini geliştiren pek çok özellik de bu yeni arayüzde yer almakta. Ayrıca, kilit ekranı saati konumlandırılabilirken, uygulama simgelerinin etiketlenmesi basitleştirilmiş durumda.
Samsung, kullanıcıların multimedya deneyimini geliştirmek adına Galeri için çift elle sürükle bırak özelliği ve yeni Hava Durumu araç takımını sunuyor. Ayrıca, kamera iyileştirmeleri ve daha akıllı bir uçak modu da kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
Güvenlik açısından da önemli adımlar atılmış durumda; Samsung İnternet tarayıcısında arka planda video oynatma ve kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı, kullanıcıların güvenliğini artırmak için sunulan özellikler arasında. Samsung One UI 6, Bixby geliştirmeleri ve erişilebilirlik özelliklerindeki artışla birlikte, kullanıcıların daha zengin, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını hedefliyor.
Samsung OneUI 6 güncellemesi alacak seriler
Galaxy S serisi
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A14
Galaxy A13
Galaxy A04s
Galaxy M serisi
Galaxy M54
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F54
Galaxy F23
Galaxy F14 5G
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8