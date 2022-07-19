Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet, katlanabilir alanında da artarak devam ediyor. Bu alanın en büyük oyuncularından birisi olan Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri için gün sayıyor. Son olarak modellerin tasarımları sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün sızdırılan görselleri

Teknoloji devi Samsung, iddialara göre 10 Ağustos tarihinde Samsung Unfold Your World isimli bir tanıtım etkinliği düzenleyerek Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini tanıtacak. Elde ettiği güvenli bilgilerle bilinen Evan Blass ve 91mobiles, katlanabilir akıllı telefonların görüntülerini elde etti.

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Elde edilen görüntülerde modellerin her açıdan görüntüsü yer almıyor Ancak Galaxy Z Fold 4'ün üç farklı renkte, Galaxy Z Flip 4'ün ise dört farklı renkte geleceği görsellerden anlaşılıyor. Öte yandan akıllı telefonların özellikleri de sızdırılan bilgiler ışığında şekillenmeye başladı.

Yeni Galaxy Z Fold modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacağı birçok kaynak tarafından aktarıldı. İşlemcide 1 adet 3.19GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2.75GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1.80GHz hızında çalışan Cortex- A510 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca TSMC'ye ait 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide Adreno grafik arabirimi mevcut.

Modelinin her iki ekranında da Dynamic AMOLED 2X kullanılacağı belirtilirken cihazın ana ekranı 7.6 inç boyuta ve QXGA Plus çözünürlüğe sahip olacağı söylendi. Cihaz üçlü bir kamera dizilimine sahip. 50 megapiksel kameraya 2 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 telefoto lens eşlik edecek.

Galaxy Z Flip 4 de Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacak. Üçlü kamera dizilimi 12 megapiksellik sensörlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 10 megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Model, Dynamic AMOLED 2X ekran kullanırken 3700 mAh pille destekleniyor.

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