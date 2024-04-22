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Samsung Galaxy S24 Ultra PUBG Mobile Testi

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Samsung Galaxy S24 Ultra, PUBG Mobile oyununda etkileyici performans sergiliyor. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 gibi güçlü yonga setleri ile donatılan Galaxy S24 Ultra, pürüzsüz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

Samsung'un günümüzdeki en önemli ve en güçlü cihazı Galaxy S24 Ultra PUBG Mobile testi ile sizlerle.

Samsung Galaxy S24 Ultra PUBG Mobile testi

Samsung Galaxy S24 serisi, özellikle Ultra modeli, PUBG Mobile oyununda yapılan testlerde etkileyici performans sergiliyor. Galaxy S24 Ultra gibi modeller, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 gibi güçlü yonga setleri ile donatılmış ve 90 FPS oyun desteği sunarak pürüzsüz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip Galaxy S24 Ultra modeli, hızlı işlem hızları sunan çok çekirdekli bir CPU yapılandırması ve talepkar grafikleri kolaylıkla işleyen güçlü bir GPU ile özellikle güçlü. Bu, PUBG Mobile gibi oyunların yüksek kare hızlarında ve mükemmel grafik detayları ile oynanmasını sadece mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda keyifli hale getirir.

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Benzer şekilde Exynos 2400 yonga setine sahip Galaxy S24, güçlü sekiz çekirdekli CPU'su ve oyun yüklemelerini hızlı bir şekilde yapabilen geniş RAM kapasitesi sayesinde harika bir oyun deneyimi sunar. Parlak AMOLED ekran, zengin renkler ve keskin detaylar ile görsel deneyimi artırır ki bu PUBG Mobile gibi oyunlar için hayati öneme sahip.

Genel olarak Snapdragon veya Exynos versiyonlarını tercih etmeniz fark etmeksizin Galaxy S24 serisi yüksek performanslı oyunları rahatlıkla kaldırabilecek donanıma sahip gibi görünüyor ve bu da onu mobil oyuncular için sağlam bir seçenek haline getiriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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