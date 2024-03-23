Samsung geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelini kullanıcılarına sundu. Yeni teknolojileriyle birlikte büyük merak uyandıran cihazın iddiaya göre ilginç bir sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar, S24 Ultra'nın kalemi S Pen'in ucundan yanık kokusu geldiği yönünde bildirimlerde bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar…

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın S Pen'inden yanık kokusu mu geliyor?

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra geçtiğimiz ocak ayında tanıtıldı. Yapılan ilk inceleme videolarının ardından derinlemesine incelemeler ve özellikle S Pen ile alakalı içerikler de üretilmeye başlandı. ShiftDelete.Net tarafından hazırlanan inceleme videosunu izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu içeriklerden birini de Sammobile isimli bir YouTube kanalı hazırladı. Videolarında S Pen özelliklerine yakından bakmak isteyen ekip garip bir ayrıntı fark etti. Cihazın kalemini birçok işlem için kullanmalarının ardından yanık kokusu aldıklarını belirttiler.

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Ardından bu konuyu S24 Ultra kullanıcıları ile paylaştılar ve onlarında deneyimlemesini istediler. Gelen kullanıcı yorumları oldukça şaşırtıcı. Birçok kullanıcı S Pen'i kullanmalarının ardından ucunu kokladıklarında benzer bir yanık kokusu aldıklarını belirtiyor.

Konu Samsung'un Avrupa Topluluk forumuna taşındığında ise bir moderetör de benzer kokuyu aldığını bunun Galaxy S24 Ultra'nın çalışırken ürettiği ısının cihazın kalem ucunu etkilediğini ve bu sebeple yanık kokusu oluştuğuna dikkat çekiyor. Ancak bahsi geçen sorunun ciddi bir durum olmadığını ve kullanıma engel olmadığını da belirtiyor.