Samsung Galaxy Ring ile Akıllı Yüzük Sektöründe Yükseliş

Geçtiğimiz yıldan beri bir yükseliş trendinde olan Samsung, bu kez de Galaxy Ring ile gündem olacak gibi görünüyor. Ürünün ilk etapta toplam 400 bin adet üretileceği belirtilirken, şirket şu an Oura'nın hakimiyetinde olan akıllı yüzük sektöründe büyük bir pazar payı almayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ürün tam 9 farklı boyutta ve 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek. Birçok kullanıcının ilk kez tanışacağı cihazın, istenen satış başarısını yakalayıp yakalayamayacağı oldukça merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

Samsung Galaxy Ring, her şeyi değiştirebilir

Geçtiğimiz ay Barcelona'da gerçekleştirilen MWC etkinliğinde büyük sükse yapan Galaxy Ring, teknoloji sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi gözüküyor. Fakat cihazın Oura Ring 3'e çok benzediğine dair birtakım eleştiriler de mevcut. Samsung tarafı bu eleştirilere henüz bir yanıt vermezken, Oura'nın dava yoluna gidebileceği bile iddia ediliyor.

Ürünün mayıs ayında seri üretime başlayıp, ağustos ayında Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile birlikte satışa çıkması bekleniyor. Ağustos ayının seçilme sebebi olarak ise, Fransa'daki yaz olimpiyatlarının bu ayda düzenlenecek olması gösteriliyor. Ancak şu ana dek kesinleşen bir tarih yok.

Galaxy Ring, başarılı olabilecek mi?

Samsung'un Galaxy Ring beklenen ilgiyi gördüğü takdirde daha fazla üretim yapacak kapasiteye de sahip olduğu biliniyor. Bu yıl Galaxy S24 serisiyle gözle görülür bir çıkış yapan şirketin, akıllı yüzük sektörü için de büyük yatırımlar yapmaktan çekinmeyeceği tahmin ediliyor. Apple başta olmak üzere diğer teknoloji devlerinin ise bu hamleye nasıl cevap vereceğini hep birlikte göreceğiz.

Samsung Galaxy Ring pil ömrü açıklandı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un akıllı yüzük stratejisi doğru mu? Siz Galaxy Ring alacak mısınız? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.