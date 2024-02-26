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Samsung, Galaxy Ring'i MWC 2024'te tanıtacak

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Samsung Electronics, yeni Galaxy Ring akıllı yüzüğünü önümüzdeki hafta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 fuarında tanıtacak. Galaxy Ring, Samsung'un giyilebilir ürünler serisini genişletmek için geliştirdiği son ürün olarak öne çıkıyor.

Samsung Electronics, yeni Galaxy Ring akıllı yüzüğünü önümüzdeki hafta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 fuarında tanıtacak. Daha önce Galaxy S24 lansmanında gösterilen akıllı yüzük, Samsung'un bu pazardaki ilk aksesuarı olacak.

Samsung Galaxy Ring MWC 2024'te tanıtılacak

Galaxy Ring, Samsung'un giyilebilir ürünler serisini genişletmek için geliştirdiği son ürün olarak öne çıkıyor. Samsung'a göre akıllı yüzük, gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde kişiselleştirilmiş bir deneyim vadedecek.

Tam teknik özellikleri ve fiyatı henüz bilinmiyor olsa da, sağlık ölçümlerini takip eden giyilebilir cihaz pazarı hedefliyor gibi görünüyor. Yüzükler, bileklik veya akıllı saate kıyasla daha hafif olmasıyla yeni bir kullanıcı pazarına hitap ediyor. Ayrıca saat takmayı tercih etmeyen kullanıcılar için de cazip bir seçenek olacak.

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Galaxy Ring'in EKG desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca kan basıncını ölçerek sağlık takibi sunması da olası. Samsung'un NFC desteğiyle birlikte yüzük üzerinden ödeme alacağı da söyleniyor. Ayrıca sekiz farklı boyutta sunularak farklı boyutlardaki parmaklara uygun olması bekleniyor.

Samsung, MWC kapsamında Galaxy Watch 6 serisi akıllı saatlerin yeni sağlık takibi özelliklerini de sergileyecek. Galaxy S24 serisiyle eşleştirildiğinde; cihazlar kan basıncı, glikoz seviyesi gibi ölçümlerin daha doğru şekilde izlenmesini mümkün hale getirecek.

Galaxy Ring'in MWC 2024'te tanıtılması ve bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak ülkemize ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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