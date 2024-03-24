Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan Samsung Galaxy M55 5G için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Galaxy A55'in değiştirilmiş bir versiyonu olacağı ve hatta bazı noktalarda daha iyi özelliklerle geleceği yönünde. Son gelen bilgiler Samsung Galaxy M55 5G'nin bir ilke imza atacağını gösteriyor.

Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel selfie kamerasıyla gelecek

MSPowerUser tarafından paylaşılan raporlara göre yaklaşan Galaxy M55 5G, 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu da kendisini şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip Samsung modeli yapacak.

Galaxy M55 5G, geçen sene vitrine çıkan selefi Galaxy M54 modeliyle aynı tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon; sektör standartlarına göre normal sayılabilecek bir ekran gövde oranı, delikli bir ekran tasarımı ve arkada üçlü dikey kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

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Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonla ilgili sızdırılan teknik özellikler şöyle;