Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Samsung Galaxy M55, 45W şarj kablosuyla geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Galaxy M55, orta seviyede rekabeti artırmayı başardı. Ancak Samsung'un sessiz sedasız şekilde kutuya 45W hızlı şarj sağlayan USB-C kablosu yerleştirdiği fark edildi. Bu, Galaxy S24 ailesinde bile 25W kabloya sahip olan Samsung ailesi için bir ilki temsil ediyor.

Samsung Galaxy M55, 45W şarj kablosuyla geliyor

Samsung, 2021 yılında sürdürülebilirlik nedeniyle telefonlarına şarj adaptörü eklemeyi bıraktı. Ancak şirket hala kutuda bir USB-C kablosu sağlıyor. Bununla birlikte kutudan çıkan USB-C kabloları yalnızca 25W'a kadar şarj hızını destekliyordu.

Samsung, Galaxy M55 ile bu inadından vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirket, 45W'a kadar daha yüksek şarj hızı sağlayan daha kalın kablolara geçmiş durumda. Bu, 45W şarjı destekleyen modellerin tam kapasitede doldurulmasına yardımcı olacak.

132132132

Çeşitli kullanıcılar tarafından yapılan ilk testler, M55'in 45W'lık bir şarj cihazıyla yaklaşık 70 dakikada tam dolum yapabildiğini ortaya koydu. Bu da Galaxy A55'in 25W'lık adaptörle süresini yaklaşık 15 dakika kısalttığı anlamına geliyor.

Galaxy M55 5G modeli, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED+ ekrana yer veriyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.

5,000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Ancak Samsung resmi şarj hızlarını belirtmedi. Galaxy M55, kutudan 45W şarj kablosuyla çıkan ilk model oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Galaxy Samsung Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title