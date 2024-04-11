Samsung'un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Galaxy M55, orta seviyede rekabeti artırmayı başardı. Ancak Samsung'un sessiz sedasız şekilde kutuya 45W hızlı şarj sağlayan USB-C kablosu yerleştirdiği fark edildi. Bu, Galaxy S24 ailesinde bile 25W kabloya sahip olan Samsung ailesi için bir ilki temsil ediyor.

Samsung Galaxy M55, 45W şarj kablosuyla geliyor

Samsung, 2021 yılında sürdürülebilirlik nedeniyle telefonlarına şarj adaptörü eklemeyi bıraktı. Ancak şirket hala kutuda bir USB-C kablosu sağlıyor. Bununla birlikte kutudan çıkan USB-C kabloları yalnızca 25W'a kadar şarj hızını destekliyordu.

Samsung, Galaxy M55 ile bu inadından vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirket, 45W'a kadar daha yüksek şarj hızı sağlayan daha kalın kablolara geçmiş durumda. Bu, 45W şarjı destekleyen modellerin tam kapasitede doldurulmasına yardımcı olacak.

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Çeşitli kullanıcılar tarafından yapılan ilk testler, M55'in 45W'lık bir şarj cihazıyla yaklaşık 70 dakikada tam dolum yapabildiğini ortaya koydu. Bu da Galaxy A55'in 25W'lık adaptörle süresini yaklaşık 15 dakika kısalttığı anlamına geliyor.

Galaxy M55 5G modeli, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED+ ekrana yer veriyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.

5,000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Ancak Samsung resmi şarj hızlarını belirtmedi. Galaxy M55, kutudan 45W şarj kablosuyla çıkan ilk model oldu.

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