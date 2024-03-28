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Samsung Galaxy C55: Beklenen Özellikler Ortaya Çıktı

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Samsung, Galaxy A serisi telefonlarını bazı pazarlarda Galaxy M ve Galaxy F serisi olarak birkaç değişiklikle satışa çıkarıyor. Yan seriler tam olarak özellikleri yansıtmasa da birkaç ek özellik veya çok az da olsa düşük özelliklerle daha uygun fiyatla kullanıcıya sunuluyor. Ortaya çıkan son iddialara göre Samsung, yedi yıl sonra ilk defa Galaxy C serisi için bir telefon çıkaracak. İşte Galaxy C55 beklenen özellikleri…

Samsung Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile geliyor

Geçmişe bakacak olursak telefon üreticisinin C serisindeki son cihazı yedi yıl önce çıkardığını görebiliyoruz. Şimdi ise uzun zamandır üzerinde çalışıldığı iddia edilen telefon hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı. Raporlara göre Galaxy C55, Galaxy M55 ve F55 gibi alternatif bir seçenek olarak piyasaya sunulacak ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti kullanan üçüncü telefon olacak.

Exynos 1480 işlemciden daha eski olan Snapdragon 7 Gen 1, 1x 2.4GHz ARM Cortex-A710, 3x 2.36GHz ARM Cortex-A710, ve 4x 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek olmak üzere toplamda 8 çekirdekli ve Adreno 662 grafik birimine sahip 4nm bir işlemcidir. Galaxy A55'te bulunan Exynos 1480'e göre düşük performanslı bu işlemcinin kullanılması Galaxy C55, Galaxy F55, ve M55'in 12GB bellek seçeneğine sahip olmayabileceğini gösteriyor.

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Uzun süredir Galaxy C55 üzerinde çalıştığı belirtilen Samsung'un beklenen cihazı yaklaşık bir hafta önce Google Play konsolda görünmüştü ve yeniden markalanmış bir telefon olarak çıkması beklenmekte. Özellikle Çin pazarında satışa çıkması beklenen bu telefonun tanıtım ve satış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Peki ya siz Samsung Galaxy C55 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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