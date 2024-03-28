Samsung, Galaxy AI özelliklerini daha fazla cihaza yayınlamaya hazırlanıyor

Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni S serisi cihazlarını tanıtmasının yanı sıra, Galaxy AI adıyla yeni yapay zeka sistemini de tanıttı. Şimdilik Galaxy S24 serisinde kullanılabilir olan yapay zeka, yakın zamanda önceki serilere de eklenebilir. Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, AI özelliklerini Galaxy S23, Fold5, ve Flip5 için yayınlamaya hazırlanıyor. İşte Galaxy AI cihazları ve özellikleri…

İşte yakın zamanda Galaxy AI özelliklerini alacak cihazlar

Yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkan raporlar, Samsung'un Galaxy S24 ve One UI 6.1 özelliklerini eski Galaxy cihazlara yayınlayacağını belirtmişti. Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan resimlere göre Samsung, AI özelliklerin altında belirttiği "Önceki nesil modellerde mevcut olmayabilir." seçeneğini en yeni katlanabilir telefonlarına ve S23 serisine uygulamayacak.

Paylaşılan resimlerde görüldüğü üzere Galaxy Z Fold5, Gelişmiş özellikler menüsünde S24'te bulunan aynı menüyü ve yapay zeka özelliklerini barındırıyor. Ayrıca Samsung'un Circle to Search özelliği için bir açıklama eklediğini de görebiliyoruz.

Galaxy S24 Ultra kullanıcılarından ilginç iddia!

Galaxy AI özelliklerini 2024 yılında 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefleyen şirket, resmi duyurulara göre One UI 6.1 güncellemesinin Mart ayının sonuna doğru daha fazla cihaza yayınlanacağını açıkladı. Şimdi de Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, ve Galaxy Z Flip5 modellerinin en yeni Galaxy AI özelliklerini alacağından emin olabiliyoruz.

Ancak Galaxy S23 FE'nin S24 serisindeki özellikleri alması beklenmiyor. Galaxy S22 serisinde kullanılan Exynos ve Snapdragon işlemcilerine sahip olan S23 FE, güçsüz kalan yonga setinden dolayı AI özelliklerini almayacak tek S23 modeli olabilir.

İşte Galaxy One UI 6.1 yayınlanması beklenen cihazlar:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

One UI 6.1 güncellemesinin bu ayın sonunda tamamına olmasa da bazı modellere gelmesi beklenirken, muhtelemen Nisan ayında daha fazla modele yayınlacak. Peki ya siz Galaxy AI cihazları ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.