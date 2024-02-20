Samsung, Galaxy A55 ve A35 Modellerini Yakında Piyasaya Sürecek

Samsung, akıllı telefon dünyasının her alanında üretim yapmaya devam ediyor. Üst segmentte olduğu kadar orta segmentte de üretim yapan şirket, ülkemizde de sıkı takipçisi olan A serisine yeni bir ekleme yapmak için geri sayımda.

Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yanlışlıkla yayınlandı

Samsung, Galaxy A55 ve A35 modellerini yakın zamanda piyasaya sunacak. Teknoloji devi, ilginç bir hataya imza attı. Samsung, Galaxy A55 ve A35 için Avrupa ülkesinde destek sayfalarını erken yayınladı. Ancak A55'in 128GB ve 256GB depolama seçenekleri haricinde bir detay bulunmuyor.

Daha iyi bilgi verebilmesi açısından Galaxy A55 ve A35 seleflerine yakından bakalım;

Galaxy A54 teknik özellikleri:

ÖzelliklerGalaxy A54 İşlemciSamsung Exynos 1380/ Mali-G68 GPUEkran6.4 inç, 1080 x 2400 piksel, 411 ppi 20: 9, Super AMOLED, 120Hz, 1000 nit Corning Gorilla Glass 5Kamera-50 Megapiksel, f/1.8, (ana), OIS -12 Megapiksel, f/2.2, 123° (geniş), 1.12µm -5 Megapiksel, f/2.4, (makro) -32 Megapiksel, f/2.2, 26mm (ön), 1/2.8¨, 0.8µm -Ön ve arkada 4K 30 FPS video kaydıBellek6/8 GB RAMDepolama128/256 GB (1TB MicroSD kart desteği)Batarya- hızlı şarj5.000 mAh, 25Wİşletim sistemiAndroid 13, One UI 5.1Kablosuz bağlantıBluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDiğerEkran altı parmak izi

Samsung'un yapay zekası kulaklıklara geliyor! İşte ilk model

Galaxy A34 teknik özellikleri: