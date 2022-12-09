Samsung'da acil durum: Bütün yöneticiler toplanıyor

Samsung, ekonomik durum ve 2019 yılından beri süregelen çip sorununu tartışmak için toplantı yapacak. Önümüzdeki hafta cihaz departmanı ile başlayacak toplantılar, ay sonuna kadar devam edecek görünüyor. Peki, Samsung'un büyük toplantısının detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Samsung'da toplantı önümüzdeki hafta başlıyor

Samsung'da ilk toplantı, önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü cihaz departmanı ile başlayacak. Teknoloji devi, kayıpları azaltmak için iş gezilerini ve fiziksel olarak gerçekleşecek küresel etkinlikleri iptal etti. Departman, küresel etkinlikleri fiziksel yapmak yerine mümkün olduğunca çevrim içi olarak yapacak. Akıllı telefonlar ve televizyonlar gibi birçok teknolojik üründen sorumlu departman, kısıtlamaya gidildikten sonra acil durum ilan etti.

Son yıllarda özellikle Samsung için büyük sorun oluşturan çip sıkıntısını konuşmak için çip departmanı da 22 Aralık tarihinde toplantı yapacak. Teknoloji devi, çip konusunda 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 50 düşüş yaşadı.

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Samsung üst düzey yöneticilerinin tamamının katılacağı toplantıların bir kısmı çevrim içi bir kısmı da fiziksel olarak gerçekleşecek. Toplantıda şirket ekonomisi ve çip krizi dışında jeopolitik sorunlar ve düşük tüketici talebi için çözümler de tartışılacak.

Öte yandan Samsung'un Xi kentinde yer alan bir üretim tesisinin 2022 sonuna kadar 14,3 milyar değerde olması bekleniyor. Bu tesis, Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde bile hiç durmadan çalışmaya devam etti.

Samsung ek olarak geçtiğimiz ay çip sorununu çözmek için bir araştırma merkezi kuracağını açıklamıştı. Bu araştırma merkezi, çip sorunu için mücadele yolları arayacak ve bu alanda yeni yatırım yolları için araştırma gerçekleştirecek. Yani firma, çip sorunuyla ilgili somut bir adım atacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu toplantı zamanından sonra önemli açıklamalar yapar mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.