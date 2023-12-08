Samanyolu Galaksisi Cüce Galaksileri Yutacak

Samanyolu Galaksisi'nin etrafında dönen cüce galaksilerin, Samanyolu'nun yoğun yerçekimi nedeniyle yok olacağı belirtildi. Yapılan araştırmalar, Samanyolu'nun daha önce yuttuğu cüce galaksilerin karanlık madde eksikliği nedeniyle yok olduğunu gösteriyor.

Evrende başka gezegenlerde hayat var mıdır sorusuna henüz cevap veremiyoruz. Ancak en azından galaksi olarak yalnız olmadığımızı biliyoruz. Samanyolu Galaksisi'nin etrafında yaklaşık 50 cüce gökada var. Ancak Samanyolu'nun yoğun yerçekiminden kaynaklı olarak onları hazin bir son bekliyor. Samanyolu çevresindeki gökadaları yutacak. İşte detaylar…

Samanyolu Galaksisi cüce galaksileri midesine indirecek!

Evrenin gizemi teknolojik gelişmeler sayesinde aydınlatılıyor. Bilim adamları Samanyolu'nun etrafında dönen tüm cüce galaksilerin on milyarlarca yıl boyunca ortalıkta kalacağını düşünüyordu. Ancak durum böyle olmayabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi yakın zamanda bununla ilgili bir çalışma yayınladı. Araştırmacılar; "Cüce galaksilerin çoğu, Samanyolu'na geç ulaşan yıldız sistemleridir. Uzun vadeli uydu hipoteziyle tam bir tezat oluşturuyor" dedi.

James Webb, Samanyolu Galaksisi'nin keşfedilmemiş yönlerini yakaladı!

Bu çalışma Avrupa Uzay Ajanası'nın Gaia misyonundan elde edilen verilere dayanıyor. Bu veriler, yalnızca birkaç milyar yıl önce Samanyolu'nun yörüngesinde dönen birçok cüce gökadanın, çok daha büyük gökadamız tarafından çekildikten sonra yok edildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Samanyolu'ndaki daha önce yutulmuş olan daha küçük galaksilerden kaynaklanan nesnelerin tarihlerini belirlemek için Gaia verilerini kullandılar. Galaktik kalıntıları tanımladılar. Ardından Samanyolu'ndaki cüce galaksi kalıntılarının çoğunun Samanyolu'na yalnızca son 3 milyar yıl içinde girdiğini belirlediler. Bu galaksiler bizimkine çarptığında o kadar çok türbülans oluştu ki gazlarını kaybettiler. Bu yüzden yapıları büyük ölçüde değişti.

Samanyolu'na giren cüce gökadaların yaşadığı yıkım, bu gökadalardaki karanlık madde miktarını sorgulanır hale getiriyor. Peki karanlık madde miktarı bu durumu nasıl etkiliyor? Eğer bu cisimler karanlık madde bakımından zengin olsaydı durum çok daha farklı olacaktı. Karanlık maddenin kütlesi ve yerçekimi, bazı bozulmalara rağmen çoğu nesnenin yörüngesinde kalmasına yardımcı olurdu. Başka bir deyişle cüce galaksi, Samanyolu'na dahil olduktan sonra bile tutarlı bir nesne olarak kalmaya devam edecekti.

Ancak durum böyle değil. Muhtemelen Samanyolu'nun yuttuğu bu galaksiler karanlık maddeden yoksundular. Şu anda Samanyolu'nun yörüngesinde bulunan cüce galaksilerde de karanlık madde eksikliği varsa, aynı akıbeti paylaşacak. Samanyolu Galaksisi gelecekte onları da canlı canlı yutabilir.