Saldırıların ardından provokatif paylaşımlara darbe! 38 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda ABD-İsrail saldırılarına yönelik provokatif içerikler yayımlayan 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çok sayıda sosyal medya hesabından dezenformasyon içeren ve provokatif paylaşımlar yayımlandı.

38 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda suç unsuru oluşturdukları tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, dezenformasyon üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.

HESAP YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Söz konusu hesapların tespitlerinin ardından erişim engeli kararları alındı. Hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabından da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.

