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Rusya'dan Telegram ve Google'a 26 milyon ruble ceza

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Rusya, yasaklı içerikleri kaldırmayan Telegram ve Google'a toplam 26 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verdi. Mahkeme, Telegram'ı 18.4 milyon, Google'ı 7.6 milyon ruble cezaya çarptırdı.

Rusya'da Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 18,4 milyon ruble, Google'ın da 7,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da Google ve Telegram'ın yanı sıra, Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

Ülkede Telegram'a erişim engeli de uygulanıyor.

Kaynak: AA
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