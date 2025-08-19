ROKETSAN'ın TRLG-122 Füzesi, Denizde Hedefi Tam Isabetle Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roketsan, geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 füzesi ile hafif araç üzerinden yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 Füzesi, ilk kez hafif araçtan yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan'ın TRLG-122 füzesi, gerçekleştirilen test atışında önemli bir başarıya imza attı. Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122'nin hedefi vurduğu anlar yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title