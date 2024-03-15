Üye Girişi
Haberler

ROKETSAN İHA-122 Süpersonik Füze Testini Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze, Bayraktar Akıncı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. Testler, İHA-122 ve Bayraktar Akıncı'nın başarısını gözler önüne serdi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze, Bayraktar Akıncı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) platformunda yapılan testler, İHA-122 ve Bayraktar Akıncı'nın başarısını gözler önüne serdi.

Bayraktar Akıncı ve İHA-122 Süpersonik Füze test edildi

AKINCI TİHA, uçuş esnasında İHA-122 füzesini hedef bölgeye başarıyla fırlattı. Konuyla ilgili açıklamayı yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, milli teknoloji sayesinde savunma sanayi yol haritasında sorunsuz şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Türk Havacılığının Altın Çağı ??

Bayraktar #AKINCI ??????

İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi

?? Tam İsabet/ Bull's Eye#BAYKAR ?? @ROKETSAN

IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/Kj6g7Sc5Dh

— BAYKAR (@BaykarTech) March 13, 2024

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından testin görüntülerini paylaştı. Bayraktar'ın açıklamasına göre bu görüntüler, Türk savunma sanayiinin altın çağını da temsil ediyor. Başarılı testl, "Türk Havacılığının Altın Çağı" diyerek kutladı.

132213212

İHA-122 füzesi, yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yüksek hassasiyetli lazer iniş sistemi sayesinde hedefe nokta atış yapabiliyor. Şirketin paylaşımlarına göre 13-30 km menzil aralığındaki hareketli ve sabit hedeflere vuruş gerçekleştirebiliyor.

İHA-122 Süpersonik Füze Teknik Özellikleri

Çap: 122 mm

Fu¨ze Ağırlığı: 76 kg

Menzil: 13 – 30 km

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg

Vuruş Hassasiyeti: [CEP] ? 2 m

Bu kapsamda topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri ve lojistik tesisler gibi birçok alanda kullanılması mümkün. Başarılı atış testleri sayesinde tedarik sürecine de hızla girmesi mümkün görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli? Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli? Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli? Cevher Sönmez kimdir? CHP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Cevher Sönmez kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Bedir kimdir? CHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Bedir kaç yaşında, nereli? Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kaç yaşında, nereli? Ömer Eraslan kimdir? CHP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı Ömer Eraslan kaç yaşında, nereli? Mahmut Uçar kimdir? AK Parti Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar kaç yaşında, nereli? Muammer Yiğider kimdir? AK Parti Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider kaç yaşında, nereli? Serdal Koç kimdir? CHP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı Serdal Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Ergin kimdir? AK Parti Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin kaç yaşında, nereli? Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysi Kılıç kimdir? CHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Veysi Kılıç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title