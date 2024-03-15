ROKETSAN İHA-122 Süpersonik Füze Testini Başarıyla Tamamladı

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze, Bayraktar Akıncı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) platformunda yapılan testler, İHA-122 ve Bayraktar Akıncı'nın başarısını gözler önüne serdi.

Bayraktar Akıncı ve İHA-122 Süpersonik Füze test edildi

AKINCI TİHA, uçuş esnasında İHA-122 füzesini hedef bölgeye başarıyla fırlattı. Konuyla ilgili açıklamayı yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, milli teknoloji sayesinde savunma sanayi yol haritasında sorunsuz şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Türk Havacılığının Altın Çağı ?? Bayraktar #AKINCI ?????? İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi ?? Tam İsabet/ Bull's Eye#BAYKAR ?? @ROKETSAN IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/Kj6g7Sc5Dh — BAYKAR (@BaykarTech) March 13, 2024

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından testin görüntülerini paylaştı. Bayraktar'ın açıklamasına göre bu görüntüler, Türk savunma sanayiinin altın çağını da temsil ediyor. Başarılı testl, "Türk Havacılığının Altın Çağı" diyerek kutladı.

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İHA-122 füzesi, yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yüksek hassasiyetli lazer iniş sistemi sayesinde hedefe nokta atış yapabiliyor. Şirketin paylaşımlarına göre 13-30 km menzil aralığındaki hareketli ve sabit hedeflere vuruş gerçekleştirebiliyor.

İHA-122 Süpersonik Füze Teknik Özellikleri

Çap: 122 mm

Fu¨ze Ağırlığı: 76 kg

Menzil: 13 – 30 km

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg

Vuruş Hassasiyeti: [CEP] ? 2 m

Bu kapsamda topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri ve lojistik tesisler gibi birçok alanda kullanılması mümkün. Başarılı atış testleri sayesinde tedarik sürecine de hızla girmesi mümkün görünüyor.