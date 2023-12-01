Rockstar Games, GTA 6 Tanıtım Tarihini Duyurdu

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Rockstar Games, GTA serisine yeni bir oyun eklemeye hazırlanıyor. Yıllardır beklenen bu oyun, son dönemlerde çok konuşuluyordu. Son olarak ise Rockstar Games, GTA 6 tanıtım tarihi için duyuru yaptı.

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Rockstar Games, GTA serisine yeni bir oyun eklemeye hazırlanıyor. Yıllardır beklenen bu oyun, son dönemlerde çok konuşuluyordu. Son olarak ise Rockstar Games, GTA 6 tanıtım tarihi için duyuru yaptı.

GTA 6 tanıtım tarihi duyuruldu

Rockstar Games, bundan birkaç ay önce GTA 6'nın geliştirilme sürecinde olduğunu, akabinde geçtiğimiz haftalarda ise aralık ayında tanıtım yapacağını açıklamıştı. Bugün ise şirket, merakla beklenen bu tanıtım için bir tarih verdi.

pic.twitter.com/BguwiJokQt — Rockstar Games (@RockstarGames) December 1, 2023

Şirket, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile oyunun ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Buna göre GTA 6 tanıtım tarihi, 5 Aralık (Salı günü). Söz konusu yapım, Türkiye saatiyle 17.00'de oyuncuların karşısına çıkacak.

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Tanıtım tarihi için paylaşılan görsele baktığımızda oyunun Miami gibi bir yerde geçeceğine dair beklentiler oluşuyor. Zira daha önce ortaya çıkan bilgiler de bunu destekliyor. Yani yeni ve daha büyük bir Vice City ile karşılaşabiliriz. Tabii bunun aksi de olabilir.

Bundan birkaç gün önce ortaya çıkan bir detaya göre GTA 6 ön sipariş tarihi ise 12 Aralık. Tabii bunun tanıtım tarihinin aksine sızıntı kaynaklı bir bilgi olduğunu belirtmekte fayda var. Şirket, tanıtım etkinliğinde bu tarihi de açıklayacaktır.

Erkek ve kadın karakter olacak

Bildiğiniz üzere GTA serisinde şimdiye kadar ana karakterler hep erkek oldu. GTA 6'da ise ana karakterler bir erkeğe ek olarak kadın da olacak. Üstelik bu kadının annelik yapacağı, yani bir çocuğu olacağı da iddia ediliyor. Bu ve bunun gibi pek çok iddia, tanıtımda açığa çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.