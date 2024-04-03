Üye Girişi
Haberler

Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rockstar Games, iki klasik oyununu daha GTA+ abonelik hizmetine getirmeyi planladığını açıkladı. Bully ve LA Noire'nin aboneliğe eklenmesiyle birlikte, şirketin ikonik yapımları GTA 6 öncesinde yeniden gündeme geldi.

GTA+ ile LA Noire ve Bully ücretsiz oluyor

Yeni bir gönderide Rockstar, abonelerinin bu yıl içinde Bully ve LA Noire dahil olmak üzere daha fazla Rockstar klasiğinin erişime açılmasını bekleyebileceğini söyledi. Bu, kısa süre önce Red Dead Redemption'ın GTA+ kütüphanesine eklenmesini takip ediyor.

Rockstar, RDR 1 ve genişleme paketi Undead Nightmare'i geçtiğimiz hafta GTA+ aboneleri için ücretsiz hale getirmişti. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi GTA+ üyeleri, ikonik oyunu hiçbir ücret ödemeden oynayabilir.

3211212

"Canis Canem Edit" olarak da bilinen Bully, ilk olarak 2006 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürüldü. Bullworth Akademisindeki bir çocuk suçlu rolünü canlandırdığımız yapım, yıllar içerisinde kült hale geldi. Devam oyununun geliştirilmekte olduğu söylense de, Rockstar'dan resmi açıklama gelmedi.

LA Noire ise 2011'de yayınlandı. 1940'ların Los Angeles'ında geçen açık dünya oyunu, bir dedektiflik macerasını ele alıyordu. Oyuncular bir dedektif olarak suç mahallerini araştırmak ve davaları çözmek için şüphelileri sorguluyordu.

Rockstar ayrıca GTA Online yaz güncellemesinin GTA+ üyeleri için bazı bonuslar sağlayacağını da söyledi. Yaz güncellemesiyle birlikte GTA+ sahiplerinin bir süper arabanın kilidini açma şansına sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Rockstar Games Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title