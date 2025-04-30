Robot Süpürgeler, Telefon Şarj Etmeye ve Egzersiz Yapmaya Yardımcı Olacak Şekilde Yeniden Programlandı

BİLİM insanları, robot süpürgeyi telefon şarj etmeye ve evde egzersiz yapmaya yardımcı olacak şekilde yeniden programladı.

Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ev aletlerinin günde ortalama 2 saatten az kullanıldığını ancak bazı değişikliklerle çok daha fazla çalışabileceğini bildirdi. Uzmanlar, robot süpürgeyi çeşitli görevleri yerine getirecek şekilde yeniden eğitti. Ayrıca, cihazın bir kediyle oynamak ve bitkileri sulamak gibi daha pek çok olası görevi de yapabileceğini açıkladılar.

Robot süpürgenin, telefon şarj etmeye ve evde egzersiz yapmaya yardımcı olacak şekilde yeniden programladığını kaydeden araştırmacılar, robotların basit ayarlamalarla gerçekleştirebileceği 100 fonksiyon belirledi. Robot süpürgeler için tanımlanan görevler; kullanıcıyı takip edecek şekilde robota entegre bir şarj cihazı, duvara veya tavana video yansıtan bir projektör, canlı 'ev izleyici' ve belirli bir yere gitmek üzere programlanmış, 'rahatsız etmeyin' yazan bir ekran olarak sıralandı.

Çalışmanın yazarı Yoshiaki Shiokawa, "Bu tür robotlar sınırlı, tek görevli cihazlar olarak algılanıyor fakat pratik görevler için yeterince kullanılmadıkları yönünde güçlü bir argüman var" dedi.