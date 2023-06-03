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Robot Köpekler Asya Oyunları Gönüllüleri Arasına Katıldı

Teknoloji Haberleri

Bu robot köpekler elektrik sistemlerini kontrol etme, görme engellilere rehberlik etme, hokey maçlarında kalecilik yapma gibi birçok şeyi becerebiliyor. Hangzhou Asya Oyunları'ndaki gönüllü robot köpeklere yakından bir göz atın.

Bu robot köpekler elektrik sistemlerini kontrol etme, görme engellilere rehberlik etme, hokey maçlarında kalecilik yapma gibi birçok şeyi becerebiliyor. Hangzhou Asya Oyunları'ndaki gönüllü robot köpeklere yakından bir göz atın.

Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenencek 2022 Asya Oyunları, Kovid-19 pandemisi yüzünden 23 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerine ertelendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Hangzhou Asya Teknoloji Haberler

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