Robot Köpekler Asya Oyunları Gönüllüleri Arasına Katıldı

Bu robot köpekler elektrik sistemlerini kontrol etme, görme engellilere rehberlik etme, hokey maçlarında kalecilik yapma gibi birçok şeyi becerebiliyor. Hangzhou Asya Oyunları'ndaki gönüllü robot köpeklere yakından bir göz atın.