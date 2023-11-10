Redmi Note 13 Pro'nun Tasarımı, Özellikleri ve Performansı

Redmi, yeni modeli Redmi Note 13 Pro'yu ülkesinde tanıttı. Yakında global lansmanı gerçekleşecek olan Redmi Note 13 Pro, ülkemizde satışa sunulmadan elimizde. Gelin hep birlikte Note 13 Pro'nun tasarımına, özelliklerine ve performansına göz atalım. Bakalım cihaz PUBG'de nasıl bir performans sunuyor?

Redmi, yeni modeli Redmi Note 13 Pro'yu ülkesinde tanıttı. Yakında global lansmanı gerçekleşecek olan Redmi Note 13 Pro, ülkemizde satışa sunulmadan elimizde. Gelin hep birlikte Note 13 Pro'nun tasarımına, özelliklerine ve performansına göz atalım. Bakalım cihaz PUBG'de nasıl bir performans sunuyor?

Redmi Note 13 Pro performans testinde!

Redmi Note 13 Pro'nun performansına göz atmadan önce kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse, cihaz ön tarafında 6,67 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyor. HDR10+ desteği ile gelen bu 1220 x 2712 piksel OLED ekran aynı zamanda Dolby Vision desteğine de sahip. Ekranın altında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Note 13 Pro, arka tarafta 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak şekillenen üç adet kameraya yer veriyor.

Redmi Note 13 Pro kutu açılımı!

Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alan Note 13 Pro, bu işlemciyi 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında da 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak üç seçenek sunan cihaz, 5100 mAh'lik 67W kablolu hızlı şarj destekli bataryası ile uzun süreli kullanım vaat ediyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

Gelelim Note 13 Pro'nun PUBG Mobile testine. Yüzde 35 şarj ile başladığımız PUBG Mobile testinde, oyunumuz "Akıcı" ayarlarda. Başlangıçta geçen üç dakikanın ardından cihazın sıcaklığını ortalama 35 derece olarak ölçüyoruz. Oyuna devam ettiğimizde Note 13 Pro ile PUBG Mobile'da herhangi bir kasma donma gözümüze çarpmadı. Toplam 28 dakika süren oyun deneyimimiz yüzde 27 şarj ile sonlandı. Sıcaklık ise ortalama 39 derece, maksimum 41 derece olarak ölçüldü.

Genel olarak 5100 mAh'lik bir bataryanın yaklaşık yarım saatte yüzde 8 oranında kayıp vermesi iyi. Ayrıca cihaz sıcaklığının bu süre için fazla olmadığını da belirtelim. Siz Note 13 Pro'nun oyun testini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.