Realme GT5 Pro: Yüksek Donanıma Sahip Yeni Akıllı Telefon Geliyor

Hızla yükselen akıllı telefon dünyasında son dönemi nispeten durağan geçiren Realme, yeteneklerini konuşturduğu bir cihazla gelmeye hazırlanıyor. Şirket, yüksek donanıma sahip yeni akıllı telefonu için geri sayım sürüyor. Realme GT5 Pro, 490 dolarlık bir fiyatla sahne alacak.

Hızla yükselen akıllı telefon dünyasında son dönemi nispeten durağan geçiren Realme, yeteneklerini konuşturduğu bir cihazla gelmeye hazırlanıyor. Şirket, yüksek donanıma sahip yeni akıllı telefonu için geri sayım sürüyor.

Realme GT5 Pro, 490 dolarlık bir fiyatla sahne alacak

Ağustos ayının son günlerinde Realme GT5 modelini tanıtan şirket, kısa sürede satış rekorları kırmasıyla hedefini yeniledi. Başarıyı sürdürmek isteyen Realme, seriye güçlü bir model eklemeye hazırlanıyor. Daha önce de birçok sızıntı bilgisini aktardığımız Realme GT5 Pro modeli hakkında artık bir fikir sahibiyiz.

Şirket geçtiğimiz haftalarda yayınladığı afişte Realme GT5 Pro'nun 5.400 mAh ile geleceğini, bu bataryanın da 240W hızlı şarj desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Android dünyasının güvenilir kaynağı Digital Chat Station, model hakkında hazırlanan bazı afişleri paylaştı.

Realme'den yeni rekor! Ne kadar akıllı telefon satmış olabilir?

Bugün ortaya çıkan rapora göre 240W hızlı şarjın yanı sıra 50W kablosuz hızlı şarj özelliğine de sahip olacak. Öte yandan kaynak Realme GT5 Pro modelinin 490 dolardan satışa sunulacağını belirtti. Ek olarak daha önce de resmi paylaşımlar gerçekleştirildi. Bunlara baktığımızda işlemci koltuğunda Android dünyasının en güçlü isimlerinden Snapdragon 8 Gen 3'ün yer alacağını ve Realme modelinin 3000nit tepe parlaklığa sahip olacağını biliyoruz.

Geçmiş sızıntılara göre ise modelin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Son olarak 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 24 GB + 1 TB seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Öte yandan resmi açıklamaya göre model 7 Aralık'ta tanıtılacak.