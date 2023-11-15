Realme'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı GT5 Pro modeli için geri sayım başladı. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar açıklandı.

Realme'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı GT5 Pro modeli için geri sayım resmen başladı. Telefonun lansman tarihi yaklaştıkça hakkında ortaya atılan raporların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Çinli marka modelin bir teknik özelliğini daha açıkladı.

Realme GT5 Pro Sony Lytia sensörüne sahip olacak

Realme yaptığı son paylaşımla yaklaşan GT5 Pro modelinin OnePlus 12'de de kullanılması beklenen Sony Lytia kamerayla geleceğini açıkladı. Henüz sensörün tam ismi ve diğer detayları açıklanmazken, geçmiş sızıntılara göre akıllı telefonda 50 + 50 + 8 Megapiksel olmak üzere üçlü kamera modülünün yer alacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun ön panelinde kavisli bir ekran mevcut olacak. Ayrıca 32 Megapiksellik selfie kamerasının ekranın orta üst kısmına konumlandırılacağını belirtelim. Bunun dışında cihazın 161,6×75,1×9,2 mm boyutlarında olduğunu ve 220 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

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Akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Qualcomm, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer verdi.

5.400 mAh bataryadan besleneceği belirtilen cihazda 240W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojileri yer alacak. Bununla birlikte, ürünün Android 14 tabanlı Realme UI 5 arayüzüyle karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Geçmiş sızıntılara göre ise modelin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

Realme Çin CMO'su Xu Qi Chase, yaklaşan Realme GT5 Pro'nun fiyat ayrıntılarını paylaştı. Buna göre akıllı telefon; 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 24 GB + 1 TB seçenekleriyle satılacak ve sırasıyla 411, 452 ve 507 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak cihazın bu ay bitmeden görücüye çıkacağını belirtelim.

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