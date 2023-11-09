Realme GT5 Pro Modelinin İlk Fotoğrafı Sızdırıldı

Realme GT5 Pro modelinin ilk fotoğrafı sızdırıldı. Yeni model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak ve çeşitli RAM ve depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca, yüksek hızlı şarj teknolojilerine de sahip olacak.

Realme, geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri sızdırılan GT5 Pro modelinin ilk afişini geçtiğimiz günlerde yayınladı. İşlemci ve batarya kapasitesi gibi teknik özellikleri ortaya çıkan Realme GT5 Pro modelinin fotoğrafı sızdırıldı. İşte detaylar…

Realme GT5 Pro fotoğrafı ortaya çıktı

Yeni model, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Qualcomm, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer verdi.

Realme, yeni modelinde 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Realme'nin günümüzde popüler hale gelen sanal RAM teknolojisine de yer vereceğini belirtelim.

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5.400 mAh batarya ile tanıtılacağı sızdırılan cihazda 240W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojileri yer alacak. Bununla birlikte, cihazın Android 14 tabanlı Realme UI 5 arayüzüyle karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Realme, yeni modelini 546 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Ülkemizdeki fiyat detayları henüz bilinmiyor.

Siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazın teknik özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.