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Realme GT5 Pro Modeli İçin Yeni Fotoğraflar Yayınlandı

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Realme GT5 Pro modeli için çekilmiş fotoğraflar yayınlandı. Şirketin amiral gemisi modeli, kamera yeteneklerini ön plana çıkaracak. Modelin özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Birçok güçlü oyuncunun yer aldığı akıllı telefon dünyasında sıçrama gerçekleştirmek isteyen Realme, yeteneklerini konuşturduğu yeni bir modelle sahne almayı planlıyor. Daha önce sızıntı bilgilerini paylaştığımız yeni amiral gemisi model için artık sayılı günler kaldı.

Realme GT5 Pro ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

Daha önceki haberlerimizde de şirketin, Realme GT5 Pro modelinde kamera yeteneklerini ön plana çıkarmak istediğini belirtmiştik. 7 Aralık'ta tanıtılması beklenen model ile ilgili önemli bir paylaşım yapıldı. Realme GT5 Pro modelinin 3x telefoto kamerasıyla çekilmiş fotoğraflar yayınlandı.

Daha önce yapılan f/2,6 diyafram açıklığına sahip 3x optik zoom ile birlikte Sony'nin 50MP IMX80 sensörünü kullanacak. Diğer bir afişe göre ise işlemci koltuğunda Android dünyasının en güçlü isimlerinden Snapdragon 8 Gen 3'ün yer alacak.

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Şirket geçtiğimiz haftalarda Realme GT5 Pro'nun 5.400 mAh ile geleceğini, bu bataryanın da 240W hızlı şarj desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra 50W kablosuz hızlı şarj özelliğine de sahip olacak. Ek olarak önemli bir kaynak, cihazın 490 dolardan satışa sunulacağını belirtiyor.

Realme modelinin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli, 3000nit tepe parlaklığına sahip AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Son olarak 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 24 GB + 1 TB seçenekleriyle satışa sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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