Realme 12 Plus Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Realme, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Realme 12 Pro ailesinin ardından bir akıllı telefonu daha vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Bu model uzunca bir süredir gündemden olan Realme 12 Plus 5G ve fiyat performans odağında ilerleyecek. Son gelen raporlar cihazın henüz tanıtılmadan ön siparişe açıldığını ve bununla birlikte teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Realme 12 Plus özellikleri ve tanıtım tarihi!

Realme 12 Plus tanıtılmadan ön siparişe açıldı

Yaklaşan Realme 12 Plus modeli lansman önce Malezya'da ön siparişe açıldı. Bu gelişme akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımıyla ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Peki cihaz kullanıcılara tam olarak ne vadedecek?

Realme 12 Plus modeli 29 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak; ilk etapta 6.7 inç, FHD+ piksel çözünürlüklü HDR desteği bulunan AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor.

120Hz ekran ve 5000 mAh batarya: İsimsiz bir Realme modeli ortaya çıktı!

Cihazda kullanılacak işlemci ise Mediatek Dimensity 7050 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 16 Megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. Cihazın şimdiye dek sızdırılan tüm teknik özellikleri ise şöyle;