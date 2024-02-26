Rainbow Six Siege, Devam Edecek

Rainbow Six Siege, yedi yıl önce çıkmış olmasına rağmen aktif oyuncu sayısında dikkat çekiyor. Ubisoft'un popüler taktiksel nişancı oyunu günlük ortalama 100 bin kişilik bir kitleye hitap ediyor. Son olarak şirketin üst düzey yöneticilerinden biri devam oyunu hakkında konuştu.

Rainbow Six Siege"sonsuza kadar" devam edecek

Siege Invitational etkinliğinde konuşan direktör Alexander Karpazis ise Rainbow Six Siege 2 gibi bir plan olmadığını söyledi. Six Siege için sıfırdan başlamak yerine, temel üzerine güncellemeler yoluyla yeni oyunu inşa etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Etkinlikte basına açıklamalarda bulunan Karpazis, Ubisoft Montreal'in diğer oyunlarını yakından izlediklerini ifade etti. Devam oyunlara geçmeye çalışırken başarısız olduğunu ve oyuncu kitlesini kaybettiğini dile getirdi.

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Karpazis açıklamasında, "Sıfırdan yeni bir oyuna dönüşme fikri, Six Siege gibi gerçekten rekabetçi ve zorlu bir oyunun ihtiyaçlarına cevap vermiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca oyun motorunu değiştirmenin, tüm içeriği yeni motorda oluşturmanın "sinir bozucu ve maliyetli" olduğunu aktardı.

Karpazis, Six Siege'in geliştirildiği Anthropic motoruna güvendiğini söyledi. Live-action PvP nişancı oyunları için "dünyanın en iyi motorlarından biri" olarak nitelendirmeyi de unutmadı. Bu yüzden Six Siege'in sürekli güncelleme alabildiğini aktardı.

Deneyimli bir geliştirme ekibi ve motor iyileştirmeleri sayesinde Rainbow Six Siege'in "sonsuza kadar" sürebileceğine inanıyor. Bu, Valve'ın Counter-Strike: Global Offensive ile yürüttüğü stratejiye oldukça benziyor.

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