Üye Girişi
Haberler

Rainbow Six Siege, Devam Edecek

Güncelleme:

Ubisoft'un popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege, yedi yıl sonra hala aktif oyuncu sayısında dikkat çekiyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Alexander Karpazis, oyunun devam edeceğini ve yeni güncellemelerle geliştirileceğini açıkladı.

Rainbow Six Siege, yedi yıl önce çıkmış olmasına rağmen aktif oyuncu sayısında dikkat çekiyor. Ubisoft'un popüler taktiksel nişancı oyunu günlük ortalama 100 bin kişilik bir kitleye hitap ediyor. Son olarak şirketin üst düzey yöneticilerinden biri devam oyunu hakkında konuştu.

Rainbow Six Siege"sonsuza kadar" devam edecek

Siege Invitational etkinliğinde konuşan direktör Alexander Karpazis ise Rainbow Six Siege 2 gibi bir plan olmadığını söyledi. Six Siege için sıfırdan başlamak yerine, temel üzerine güncellemeler yoluyla yeni oyunu inşa etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Etkinlikte basına açıklamalarda bulunan Karpazis, Ubisoft Montreal'in diğer oyunlarını yakından izlediklerini ifade etti. Devam oyunlara geçmeye çalışırken başarısız olduğunu ve oyuncu kitlesini kaybettiğini dile getirdi.

321312132132

Karpazis açıklamasında, "Sıfırdan yeni bir oyuna dönüşme fikri, Six Siege gibi gerçekten rekabetçi ve zorlu bir oyunun ihtiyaçlarına cevap vermiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca oyun motorunu değiştirmenin, tüm içeriği yeni motorda oluşturmanın "sinir bozucu ve maliyetli" olduğunu aktardı.

Karpazis, Six Siege'in geliştirildiği Anthropic motoruna güvendiğini söyledi. Live-action PvP nişancı oyunları için "dünyanın en iyi motorlarından biri" olarak nitelendirmeyi de unutmadı. Bu yüzden Six Siege'in sürekli güncelleme alabildiğini aktardı.

Deneyimli bir geliştirme ekibi ve motor iyileştirmeleri sayesinde Rainbow Six Siege'in "sonsuza kadar" sürebileceğine inanıyor. Bu, Valve'ın Counter-Strike: Global Offensive ile yürüttüğü stratejiye oldukça benziyor.

Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Rainbow Six Siege Ubisoft Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ | Eskişehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KOCAELİ İFTAR VAKTİ | Kocaeli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ERZURUM İFTAR VAKTİ | Erzurum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DENİZLİ İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title