Qualcomm, Windows 11 için yeni Snapdragon X platformunu tanıtacak

Qualcomm, Windows 11 bilgisayarları için tasarlanan yeni Snapdragon X platformunu bu ayın sonlarında resmi olarak tanıtacak. Ancak ilk işlemcilerin temel özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarların neler sunacağı gözler önüne serildi.

Snapdragon X Elite ve Plus ortaya çıktı

Sızıntılara göre Snapdragon X platformunda dört farklı model olacak. Farklı saat hızlarına ve GPU performansına sahip üç adet 12 çekirdekli Elite varyantı ve 10 çekirdekli bir Plus modeli sunulacak.

En üst seviye Snapdragon X Elite'in X1E-84-100 kod adıyla tanıtılacağı belirtildi. Bu kapsamda maksimum 3,8 GHz saat hızına sahip 12 çekirdek ve 4,2 GHz'e kadar çift çekirdekli bir yapılandırmaya yer verecek. GPU'sunun 4,6 TFLOP'a kadar işlem gücü sunduğu söyleniyor.

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Snapdragon X Elite X1E-80-100 ise maksimum saat hızını biraz düşürerek 3,4GHz'de çalışacak. Ancak yine de 3,8 TFLOP'un üzerinde grafik performansı sağlayacağı belirtildi. Daha düşük güçlü X Elite X1E-78-100 ise Elite serisini tamamlayan model olacak.

Öte yandan Snapdragon X Plus X1P-64-100, yaklaşık 3,8 TFLOPs grafik performansıyla 3,4GHz hızında çalışan 10 çekirdeğe yer verecek. Dört işlemcinin de 42MB toplam önbellek ve Qualcomm'un 45 TOP gücündeki AI motoruna sahip olacağını belirtelim.

İşlemciÇekirdek SayısıToplam Önbellek (MB)Maksimum Saat Hızı (GHz)Çift Çekirden Hız Aşırtma (GHz)GPU TFLOPSNPU TOPSSnapdragon X Elite X1E-84-10012423.84.24.645Snapdragon X Elite X1E-80-10012423.44.03.845Snapdragon X Elite X1E-78-10012423.4–3.845Snapdragon X Plus X1P-64-10010423.4–3.845

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