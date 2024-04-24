Üye Girişi
Haberler

Qualcomm, Windows 11 için yeni Snapdragon X platformunu tanıtacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Qualcomm, Windows 11 bilgisayarları için tasarlanan yeni Snapdragon X platformunu bu ayın sonlarında resmi olarak tanıtacak. İlk işlemcilerin temel özellikleri ortaya çıktı ve Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarların neler sunacağı gözler önüne serildi.

Qualcomm, Windows 11 bilgisayarları için tasarlanan yeni Snapdragon X platformunu bu ayın sonlarında resmi olarak tanıtacak. Ancak ilk işlemcilerin temel özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarların neler sunacağı gözler önüne serildi.

Snapdragon X Elite ve Plus ortaya çıktı

Sızıntılara göre Snapdragon X platformunda dört farklı model olacak. Farklı saat hızlarına ve GPU performansına sahip üç adet 12 çekirdekli Elite varyantı ve 10 çekirdekli bir Plus modeli sunulacak.

En üst seviye Snapdragon X Elite'in X1E-84-100 kod adıyla tanıtılacağı belirtildi. Bu kapsamda maksimum 3,8 GHz saat hızına sahip 12 çekirdek ve 4,2 GHz'e kadar çift çekirdekli bir yapılandırmaya yer verecek. GPU'sunun 4,6 TFLOP'a kadar işlem gücü sunduğu söyleniyor.

1323213232

Snapdragon X Elite X1E-80-100 ise maksimum saat hızını biraz düşürerek 3,4GHz'de çalışacak. Ancak yine de 3,8 TFLOP'un üzerinde grafik performansı sağlayacağı belirtildi. Daha düşük güçlü X Elite X1E-78-100 ise Elite serisini tamamlayan model olacak.

Öte yandan Snapdragon X Plus X1P-64-100, yaklaşık 3,8 TFLOPs grafik performansıyla 3,4GHz hızında çalışan 10 çekirdeğe yer verecek. Dört işlemcinin de 42MB toplam önbellek ve Qualcomm'un 45 TOP gücündeki AI motoruna sahip olacağını belirtelim.

İşlemciÇekirdek SayısıToplam Önbellek (MB)Maksimum Saat Hızı (GHz)Çift Çekirden Hız Aşırtma (GHz)GPU TFLOPSNPU TOPSSnapdragon X Elite X1E-84-10012423.84.24.645Snapdragon X Elite X1E-80-10012423.44.03.845Snapdragon X Elite X1E-78-10012423.4–3.845Snapdragon X Plus X1P-64-10010423.4–3.845

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Qualcomm Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title