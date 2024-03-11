Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcisini Tanıttı

Dünya çapında lider olan çip üreticisi Qualcomm, yeni amiral gemisi Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden tanıttı. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Snapdragon 8s Gen 3 'ün söylentilere göre özellikleri şöyle

Son söylentilere göre şirketin geçen ay sızdırılan yeni Snapdragon 8s Gen 3'ü duyurmak için hazırlandığına inanıyoruz. Eğer doğruysa bu işlemci, Qualcomm'un Snapdragon işlemci portföyünün en üstünde bulunan Snapdragon 8 Gen 3'ün hemen altında yer alacak.

Snapdragon 8s Gen 3'ün adlandırma şeması, bu yeni işlemcinin 8 Gen3 Galaxy ve önündeki 8 Gen3'ün altında yer alacağını öneriyor.

Geçen ayın sızıntısı, yeni işlemcinin 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,61 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olabileceğini öne sürüyordu.

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Weibo gönderisinin İngilizce çevirisine göre, Qualcomm'un yeni nesil işlemci setlerinde yapay zeka odaklı bir yaklaşım sunabileceği ima ediliyor.

Qualcomm'un bu yeni işlemcisiyle ilgili ipuçlarını takiben akıllı telefon üreticileri, gelecek cihazlarında bu güçlü işlemciyi kullanma olasılığı üzerine heyecanla beklemeye başladı. Snapdragon 8s Gen 3 'ün duyurulmasıyla birlikte gelecek nesil amiral gemisi telefonlarının daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü olması bekleniyor.

Öte yandan Qualcomm'un yeni işlemcisinin tanıtılmasının ardından akıllı telefon endüstrisi, hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağına dair spekülasyonlarla dolup taşmaya başladı.