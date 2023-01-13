PUBG Mobile yasaklanır mı? Çin hükümeti, Tencent'i alıyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Tencent Holdings, ilginç bir yatırım alıyor olabilir. Çin hükümetinin, Tencent firmasının belirli bir kısmını satın alarak ortak olmak istediği bildirildi. Bu yatırım, Tencent'in sahibi olduğu PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi oyunların Batılı ülkelerde yasaklanmasına yol açabilir.

Çin hükümeti, Tencent Holdings'e ortak olacak

Çin hükümetinin, ülkenin en büyük teknoloji firmalarından biri olan Tencent'ten hisse alacağı iddia edildi. Asya ülkesinin, şirketten "golden share" (altın hisse) alarak yönetim kurulunda söz sahibi olmak istediği aktarıldı.

Financial Times'ta yer alan habere göre bu hisseler, ülkedeki düzenleyiciye önemli ticari kararlarda oy kullanma yeteneği verecek. Altın hisseler bir şirketin sadece yüzde birini oluşturuyor olsa da, "altın" olmasından dolayı Çin hükümetinin birçok konuda söz sahibi olmasını sağlayacak.

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Çin hükümetinin bu hareketi, ülke içinde faaliyet gösteren teknoloji devlerinin gözetimini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Tencent altın hisselerinin satın alınmasının, ortaklarını ve elinde bulundurduğu oyunları etkileyeceği düşünülüyor.

Çin hükümetinin Tencent'e müdahil olması Batılı ülkelerde hoş karşılanmayacak diye düşünülüyor. Bundan dolayı PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi popüler oyunların dağıtıcı firması olan Tencent, bu yapımları farklı bir şirkete devretmek zorunda kalabilir.

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