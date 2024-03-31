Battle Royale türünün mobil uzantılarından PUBG Mobile, ilk günkü popülaritesinde olmasa da halen çok büyük bir kitle tarafından oynanıyor. 2018 yılından bu yana telefonların bir demirbaşı haline gelen mobil oyun bazı noktalarda da eleştiriliyor. Bunun başında yapımın özellikle son zamanlarda çıkan akıllı telefonların ekranlarının son derece gelişmesine rağmen buna ayak uydurmaması geliyor. Neyse ki bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira PUBG Mobile için 120 FPS ekran modu yakında geliyor!

PUBG Mobile v3.2 güncellemesiyle 120 FPS ekran modu geliyor

PUBG Mobile'ın geliştiricisi Krafton oyuna 120 FPS ekran modunu getirecek v3.2 güncellemesini yakında kullanıma sunacak. Bilindiği üzere mobil oyunun bugüne dek desteklediği en yüksek kare hızı 90 FPS idi. Ancak bu durum ilerleyen dönemlerde yayınlanacak yamayla birlikte değişecek.

Şu an için yeni yamanın ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir detay mevcut değil. Ancak şirketin bazı oyuncularla beta test sürecinde olduğu belirtiliyor. Bu da sürümün herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda vakit kaybetmeden yayınlanacağı anlamına geliyor.

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120 FPS ekran modunun PUBG Mobile'a gelmesi kullanıcılara daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. Bu durum özellikle yüksek ekran yenileme hızlarına sahip akıllı telefonlarda fazlasıyla hissedilecek. Tabii şu an için bu özelliğin hangi cihazlara geleceğiyle ilgili net bir bilgi yok. Örneğin, Android ve iOS'a farklı tarihlerde gelebilir. Bu gibi bilgileri güncellemenin yayınlandığı zaman öğreneceğimizi söyleyebiliriz.

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