Portal Hayranı, Kendi Portal 3'ünü Geliştirmeye Karar Verdi

Portal hayranları, yıllardır Valve'dan üçüncü oyunu bekliyor. Ancak görünen o ki Valve'ın böyle bir niyeti yok. Bir hayran, kolları sıvayarak kendisi Portal 3 geliştirmeye karar vermiş.

İşte hayran yapımı Portal: Revolution fragmanı: Konusu ne?

Second Face Software tarafından geliştirilen bu iddialı mod, Portal 2 deneyimine sekiz saatten fazla oynanış ve 40 yeni test odası ekleyecek. Ancak, başlangıçta 5 Ocak olarak planlanan ve merakla beklenen sürüm beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.

Söz verilen çıkış tarihinde Steam'e giriş yapan oyuncular, Portal: Revolution'ın geliştiricilerinden gelen hayal kırıklığı yaratan bir duyuruyla karşılaştı. Mod tamamlanmış ve piyasaya sürülmeye hazır olmasına rağmen, Steam'in arkasındaki şirket olan Valve, oyunu henüz incelememiş ve piyasaya sürülmek üzere kabul etmemişti.

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Geliştiriciler, Steam'deki tüm oyunların resmi olarak yayınlanmadan önce Valve tarafından zorunlu bir inceleme sürecinden geçtiğini açıkladı. Portal: Revolution ekibi yapımlarını 20 Aralık'ta incelemeye sunmuş ancak planlanan çıkış tarihine kadar Valve'den geri bildirim alamamıştı.

Üzüntülerini dile getiren geliştiriciler, Valve'ın personel sayısının azalmasının inceleme süresinin uzamasına neden olduğu tatil sezonuyla ilgili gecikmeleri önceden tahmin etmeleri gerektiğini belirttiler.

Steam Destek, tatil dönemindeki olası gecikmeler konusunda kendilerini önceden uyarmıştı. Ancak Steam vitrinindeki duyuru, mesajın yayınlandığı sırada Valve'ın Portal: Revolution ekibine oyunun nihayet inceleme altında olduğunu bildirdi. Geliştiriciler, kabul edildikten sonra hayranları revize edilmiş bir çıkış tarihi ile güncelleme sözü verdi.

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Modun oynanmaya hazır olduğunu ancak inceleme süreci nedeniyle kullanılamadığını bilen Portal hayranları için hayal kırıklığı aşikar. Aksiliklere rağmen, geliştiriciler oyunculara kampanyanın beklemeye değeceği konusunda güvence verdi.

Revolution, 8 saatlik bir oynanış sunacak ve hikayesi, Portal 1 ile 2 arasındaki dönemi konu alacak. Oyuncular olarak bu oyunda Aperture Science tesisini restore edebilecek bir cihaz bulma göreviyle laboratuvarların harabelerini keşfedeceğiz.

Portal: Revolution, 2. oyunun bulmaca zorluğunu aşan zorlu bir deneyim vaat ediyor. Orijinal oyunları anımsatan yeni mekanikler aşamalı olarak tanıtılacak. Yaklaşan modu oynayabilmek için oyuncuların 2. oyuna sahip olmaları gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.