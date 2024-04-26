POCO M6 4G Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı POCO M6 4G modeliyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Akıllı telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, son gelen raporlar cihazın önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte POCO M6 4G özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

POCO M6 4G özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

POCO M6 4G, 2404APC5FG model numarasıyla NBTC ve FCC veri tabanlarında göründü. Listeler, akıllı telefonun 33W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini ortaya çıkarırken, diğer özelliklerine ise değinmiyor.

Akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan sızıntılar şimdilik bunlardan ibaret. Ancak iddialara göre geçen yılın aralık ayında vitrine çıkan 5G varyantına benzer şekilde bütçe dostu olması bekleniyor. Son olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından POCO M6 5G özellikleri şöyle;