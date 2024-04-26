POCO M6 4G Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin yakında tanıtacağı POCO M6 4G modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, özellikleri ve çıkış tarihi merak konusu.
Xiaomi'nin yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı POCO M6 4G modeliyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Akıllı telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, son gelen raporlar cihazın önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte POCO M6 4G özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
POCO M6 4G özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
POCO M6 4G, 2404APC5FG model numarasıyla NBTC ve FCC veri tabanlarında göründü. Listeler, akıllı telefonun 33W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini ortaya çıkarırken, diğer özelliklerine ise değinmiyor.
Akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan sızıntılar şimdilik bunlardan ibaret. Ancak iddialara göre geçen yılın aralık ayında vitrine çıkan 5G varyantına benzer şekilde bütçe dostu olması bekleniyor. Son olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından POCO M6 5G özellikleri şöyle;
90 Hz yenileme hızı600 nit parlaklık Corning Gorilla Glass 3RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 18WArka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8 – Yardımcı lens: 2 Megapiksel, PDAFÖn Kamera: 5 MegapikselYazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14Boyutlar/Ağırlık: 168 x 77.91 x 8.19 mm 195 gram
ÖzellikDeğerİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+Ekran: 6,74 inç – HD+ çözünürlük
90 Hz yenileme hızı600 nit parlaklık
Corning Gorilla Glass 3RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 18WArka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8
– Yardımcı lens: 2 Megapiksel, PDAFÖn Kamera: 5 MegapikselYazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14Boyutlar/Ağırlık: 168 x 77.91 x 8.19 mm
195 gram