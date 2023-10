PlayStation ve Xbox, Las Vegas Küresi'nde rekabet ediyor

Xbox'ın devralmasının ardından PlayStation şimdi de 18.600 kişilik bir eğlence arenası olan Las Vegas küresini kendi tanıtım kampanyası için kiraladı. 580.000 metrekarelik LED yüzey alanına sahip olan mekan, birinci sınıf reklam alanı sunuyor.

PlayStation ve diğer kiralayanlar, bir günlük kiralama için 12.592.800 TL ödüyorlar

Vegas küresinin tanıtım broşüründe belirtildiği üzere bir günlük kiralama ücreti yaklaşık 450.000 dolara (12.592.800 TL) mal oluyor.

Two Spideys have taken over @SphereVegas. Marvel's #SpiderMan2PS5 is out now on PS5. #BeGreaterTogether pic.twitter.com/dIrcr9LK4R — PlayStation (@PlayStation) October 21, 2023

PlayStation'ın reklamında Peter Parker'ın Örümcek Adamı, Miles Morales'in Örümcek Adamı ve Venom'un ayrıntılı görüntüleri yer aldı ve oyunun kapak resmiyle son buldu. Microsoft'un daha önce Las Vegas Küresi üzerinde bir Xbox reklamına yer vermesi ve şehrin siluetini ikonik küresel logosuyla donatması da dikkat çekiciydi.

Vegas küresine bu sefer Xbox reklam verdi!

PlayStation 5'e özel olan ve Cuma günü piyasaya sürülen Spider-Man 2, Insomniac Games'in 2018 yapımı Spider-Man ve 2020 spin-off'u Spider-Man: Miles Morales ile bıraktığı yerden devam ediyor. Bu kez hem Peter Parker hem de Miles Morales merkezi rolleri üstleniyor ve oyuncuların Venom, Lizard ve Kraven the Hunter gibi zorlu düşmanlara karşı birleşirken iki Örümcek Adam arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Spider-Man 2 için inceleme ambargosu Pazartesi günü kalktı ve eleştirmenler oyunu Insomniac'ın bugüne kadarki en yüksek puan alan oyunları arasında göstererek övgüler yağdırdı. Görünüşe göre bu küre önümüzdeki zamanlarda ev sahipliği yaptığı reklamlara gündem olmaya devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.