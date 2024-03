PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları Açıklandı

Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Extra ve Deluxe katmanları için sunulacak yeni oyunlar da belli oldu. PlayStation Plus Mart ayında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi yapımlar alacak.

PlayStation Plus Mart oyunları (2024)

Sony, PlayStation Plus Extra ve Delux aboneliklerine gelecek yeni oyunların listesini açıkladı. Merakla beklenen yeni oyunların yanı sıra PlayStation dünyasının ikonik yapımlarını sunmasıyla dikkat çekiyor.

Listenin başında, 2K Games'ten Marvel's Midnight Suns bulunuyor. Oyuncuları doğaüstü kahramanların kontrolüne sokan taktiksel RPG oyunu, PS4 ve PS5 için erişilebilir olacak. Kart tabanlı savaş sistemi ve Marvel evreninin az kullanılan hikayesiyle, aboneler tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz.

1323132

NBA hayranları ayrıca Kobe Bryant'ın yer aldığı NBA 2K24 için sevinebilir. Efsanevi basketbolcunun ölümü sonrasında oyuna eklenmesi, şimdiye kadarki en iyi NBA yapımlarından biri haline getirdi. Listenin dikkat çeken bir diğer yapımı ise ilk olarak 2009 yılında PSP ve PS2 için piyasaya sürülen Jak and Daxter: The Lost Frontier oldu.

Marvel's Midnight Suns

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

Resident Evil 3

Lego DC Super-Villains

Mystic Pillar: Remastered

Blood Bowl 3

Super Neptunia RPG

Dragon Ball Z: Kakarot for PS5

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Jak and Daxter: The Lost Frontier

Cool Boarders

God Eater Burst

19 Mart itibarıyla PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:

Tchia

Sid Meier's Civilization VI

GhostWire: Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Yeni ve eski oyunların yanı sıra bonus içerikleriyle Mart listesi, PlayStation Plus aboneleri için heyecan verici bir ay olacak gibi görünüyor.