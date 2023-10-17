Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 İncelemesi

Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek ekranın arkasında bulunan LED ışıklarla sizi içine çeken özel bir TV türü. Bu teknoloji, TV izleme deneyiminizi iyileştiriyor ve izlediğiniz içeriği daha büyük ve keyifli hale getiriyor. Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 hakkında bilgi için buraya tıklayın.

Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek ekranın arkasında bulunan LED ışıklarla sizi içine çeken özel bir TV türü. Bu teknoloji, TV izleme deneyiminizi iyileştiriyor ve izlediğiniz içeriği daha büyük ve keyifli hale getiriyor. Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 inceleme sizlerle.

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Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 hakkında bilgi için buraya tıklayın

The One TV, Philips P5 görüntü motoru ile donatılmış. Bu motor sayesinde, sevdiğiniz içerikler daha parlak, ayrıntıları daha belirgin ve renkler daha canlı görünüyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri ile filmler, diziler ve oyunlar muhteşem bir şekilde görünür ve duyuluyor.

4K (UHD) Ambilight TV, önemli HDR formatlarıyla uyumlu, bu da HDR içerikleri izlerken daha fazla ayrıntı görmeyi sağlıyor. TV aynı zamanda ince bir tasarıma sahiptir ve neredeyse çerçevesiz ekranı ile birçok iç mekana uyum sağlıyor.

The One televizyonu ayrıca ses deneyimini geliştiren Philips Kablosuz Ev Sistemi ile destekleniyor. Ayrıca HDMI 2.1 özellikleri sayesinde oyun severlere hızlı tepki süreleri ve akıcı grafikler sunuyor. Google TV ve sesli kontrol seçenekleri de mevcut, böylece içerikleri kolayca bulabilir ve yönlendirebiliyorsunuz.

Ambilight Özellikleri

Duvar rengine uyarlanma

Dinlenme modu

Oyun Modu

Ambilight Müzik

AmbiWakeup

AmbiSleep

Philips Kablosuz Ev Hoparlörü

Ambilight Başlangıç Animasyonu

Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç

Çapraz ekran boyutu (metrik): 164 cm

Ekran: 4K Ultra HD LED

Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160

Yerel yenileme hızı: 120 Hz

Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru

Görüntü geliştirme: Micro Dimming Pro, Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN Ready, Perfect Natural Motion, HLG (Hybrid Log Gamma)

Android TV

İS: Google TV

Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies, Google Arama, Youtube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Fitness Uygulaması, Ambilight Aurora

Bellek boyutu (Flash): 16GB

Oyun bulutu: GeForce Now

İşlemci

İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Ses

Çıkış gücü (RMS): 40 W

Hoparlör yapılandırması: 4×10 W orta-yüksek hoparlör

Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS: X

Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır, DTS Play-Fi, Mimi Ses Kişiselleştirme, Oda Kalibrasyonu

Bağlantı

HDMI bağlantı sayısı: 4

HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı

EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma

USB sayısı: 2

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2×2, Çift bant, Bluetooth 5.0

Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü

HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda

HDMI ARC: HDMI2'de bulunur

HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 2 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir, Maks. 48 Gbps veri hızı

EasyLink 2.0: Philips TV/SB için HDMI-CEC, TV arayüzü üzerinden harici ayar

Desteklenen HDMI Video Özellikleri

HDMI 1/2: HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps, 4K 120 Hz'ye kadar, Oyun (ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Oyun, AMD FreeSync Premium)

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG