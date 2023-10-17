Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 İncelemesi
Teknoloji Haberleri
Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek ekranın arkasında bulunan LED ışıklarla sizi içine çeken özel bir TV türü. Bu teknoloji, TV izleme deneyiminizi iyileştiriyor ve izlediğiniz içeriği daha büyük ve keyifli hale getiriyor. Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 hakkında bilgi için buraya tıklayın.
Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek ekranın arkasında bulunan LED ışıklarla sizi içine çeken özel bir TV türü. Bu teknoloji, TV izleme deneyiminizi iyileştiriyor ve izlediğiniz içeriği daha büyük ve keyifli hale getiriyor. Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 inceleme sizlerle.
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Philips The One 4K Ambilight TV 65PUS8808 hakkında bilgi için buraya tıklayın
The One TV, Philips P5 görüntü motoru ile donatılmış. Bu motor sayesinde, sevdiğiniz içerikler daha parlak, ayrıntıları daha belirgin ve renkler daha canlı görünüyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri ile filmler, diziler ve oyunlar muhteşem bir şekilde görünür ve duyuluyor.
4K (UHD) Ambilight TV, önemli HDR formatlarıyla uyumlu, bu da HDR içerikleri izlerken daha fazla ayrıntı görmeyi sağlıyor. TV aynı zamanda ince bir tasarıma sahiptir ve neredeyse çerçevesiz ekranı ile birçok iç mekana uyum sağlıyor.
The One televizyonu ayrıca ses deneyimini geliştiren Philips Kablosuz Ev Sistemi ile destekleniyor. Ayrıca HDMI 2.1 özellikleri sayesinde oyun severlere hızlı tepki süreleri ve akıcı grafikler sunuyor. Google TV ve sesli kontrol seçenekleri de mevcut, böylece içerikleri kolayca bulabilir ve yönlendirebiliyorsunuz.
Ambilight Özellikleri
Duvar rengine uyarlanma
Dinlenme modu
Oyun Modu
Ambilight Müzik
AmbiWakeup
AmbiSleep
Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
Ambilight Başlangıç Animasyonu
Ambilight Versiyonu: 3 taraflı
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç
Çapraz ekran boyutu (metrik): 164 cm
Ekran: 4K Ultra HD LED
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Yerel yenileme hızı: 120 Hz
Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru
Görüntü geliştirme: Micro Dimming Pro, Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN Ready, Perfect Natural Motion, HLG (Hybrid Log Gamma)
Android TV
İS: Google TV
Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies, Google Arama, Youtube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Fitness Uygulaması, Ambilight Aurora
Bellek boyutu (Flash): 16GB
Oyun bulutu: GeForce Now
İşlemci
İşleme Gücü: Dört Çekirdekli
Ses
Çıkış gücü (RMS): 40 W
Hoparlör yapılandırması: 4×10 W orta-yüksek hoparlör
Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS: X
Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır, DTS Play-Fi, Mimi Ses Kişiselleştirme, Oda Kalibrasyonu
Bağlantı
HDMI bağlantı sayısı: 4
HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
USB sayısı: 2
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2×2, Çift bant, Bluetooth 5.0
Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü
HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
HDMI ARC: HDMI2'de bulunur
HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 2 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir, Maks. 48 Gbps veri hızı
EasyLink 2.0: Philips TV/SB için HDMI-CEC, TV arayüzü üzerinden harici ayar
Desteklenen HDMI Video Özellikleri
HDMI 1/2: HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps, 4K 120 Hz'ye kadar, Oyun (ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Oyun, AMD FreeSync Premium)
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG