Philips TAA7607BK/00 Açık Tasarımlı Sporcu Kulaklığı İncelemesi

Philips'in 7000 serisi open ear yani açık tasarımlı sporcu kulaklığı inceleme konuğumuz. Bakalım kulağımızı kapatmayan, kulağımızda olmayan açık tasarım kulaklık Philips TAA7607BK/00 bizlere neler sunuyor? Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasımızdaki kemikler aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Sporcu kulaklığı olan Philips TAA7607BK/00, farklı ve zorlu hava koşullarında da sizi yarı yolda bırakmamak için tasarlanmış. LED güvenlik ışıklarıyla gece kullanıma uygun. Philips TAA7607BK/00 özellikleri: Empedans: 4 Ohm, Hoparlör çapı: 17 mm, Hassasiyet: 92 dB (1K Hz), Frekans aralığı: 130 – 16 000 Hz, Maksimum güç girişi: 500 mW, Arama mikrofonu: 2 mikrofon, Bluetooth sürümü: 5,2, Maksimum kapsama alanı: Max 10 m, Müzik çalma süresi: 9 saat, Pil kapasitesi (Kulaklık): 160 mAh, Pil ömrü bekleme süresi: 80 saat, Şarj süresi: 2 saat, Hızlı şarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika

Philips'in 7000 serisi open ear yani açık tasarımlı sporcu kulaklığı inceleme konuğumuz. Bakalım kulağımızı kapatmayan, kulağımızda olmayan açık tasarım kulaklık Philips TAA7607BK/00 bizlere neler sunuyor?

Philips TAA7607BK/00 inceleme videomuzla sizleri baş başa bırakalım. Ayrıca incelemenin yazılı metnini okumak için videonun altından yazımıza devam edebilirsiniz. İyi seyirler…

Philips TAA7607BK/00 inceleme

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Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasımızdaki kemikler aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müzik beyniniz tarafından algılanır. Özellikle spor yaparken, kulağınızı kapatmayan kulaklık sayesinde ortamdaki sesleri algılayabilirsiniz.

Sporcu kulaklığı olan Philips TAA7607BK/00, farklı ve zorlu hava koşullarında da sizi yarı yolda bırakmamak için tasarlanmış. IP66 sertifikası sayesinde hem sağanak yağmurda suya karşı dayanıklı hem de toza ve kir gibi çevresel şartlara dayanıklı. Ayrıca sporcuların yoğun terlemesine karşı da dayanıklı bir kulaklık.

LED güvenlik ışıkları

Gece yürüyüş ya da koşu yapıyor olabilirsiniz. Karanlık bir havada bisikletle geziyor olabilirsiniz. Boyun bandının arka kısmında LED ışık şeridi bulunan kulaklığın, uygulamasından yanan ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Böylece fark edilme sorunu da ortadan kalkıyor.

Philips TAA7607BK/00 özellikleri

Empedans: 4 Ohm

Hoparlör çapı: 17 mm

Hassasiyet: 92 dB (1K Hz)

Frekans aralığı: 130 – 16 000 Hz

Maksimum güç girişi: 500 mW

Arama mikrofonu: 2 mikrofon

Bluetooth sürümü: 5,2

Maksimum kapsama alanı: Max 10 m

Müzik çalma süresi: 9 saat

Pil kapasitesi (Kulaklık): 160 mAh

Pil ömrü bekleme süresi: 80 saat

Şarj süresi: 2 saat

Hızlı şarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika