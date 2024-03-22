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Peaky Blinders için film uyarlaması gerçek oluyor

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Peaky Blinders için film uyarlaması gerçek oluyor. Dizinin yapımcısı Steven Knight tarafından yapılan son açıklamalar, film uyarlaması için çekimlerin başlayacağı tarihi ortaya koydu. Yapımcı ayrıca kadroda kimlerin olacağını da paylaştı.

Peaky Blinders film çekimleri bu yıl başlıyor

Peaky Blinders dizisi, beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Film çekimlerine bu Eylül ayında İngiltere'de başlanacağı açıklandı. Son röportajda Steven Knight, Cillian Murphy'nin filmde Tommy Shelby karakterine can vereceğini doğruladı.

Cillian Murphy, dizinin altı sezonu boyunca Tommy Shelby karakterini canlandırmıştı. Hem oyunculuğu hem de karakteriyle büyük dikkat çeken Murphy, filmde de başrol olarak yer alacak.

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Peaky Blinders filminin senaryosu, Knight tarafından son haline getiriliyor. Konuyla ilgili ayrıntılar henüz belirsiz olsa da, filmin İkinci Dünya Savaşı sırasında geçeceği açıklandı. Bu kapsamda Thomas Shelby'nin hikayesini devam ettireceğini de belirtmek gerekiyor.

Cillian Murphy henüz filmde yer alıp almayacağını açıklamadı. Ancak kısa süre önce verdiği röportajda, karakterin hikayesinin devam etmesi halinde Tommy Shelby olarak geri dönmeye istekli olduğunu söylemişti. Bu da filmde yer almak istediğini gösteriyor.

Knight'ın senaryoyu tamamlaması ve sonbaharda çekimlerin başlamasıyla birlikte, Peaky Blinders geri dönmüş olacak. İzleyiciler, altı sezonun ardından yeniden Shelby liderini ve başından geçen olayları izleyebilecek. Vizyon tarihinin şimdilik belirsiz olduğunu hatırlatalım.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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