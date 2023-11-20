Panasonic Electric Works Türkiye, Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı'na Katılıyor

Panasonic Electric Works Türkiye, akıllı binalara yönelik geliştirdiği ürün ve çözümleriyle 23-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı'na katılıyor.

Sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıyan akıllı binaların ihtiyaç duyduğu ürün ve çözümleri üreten Panasonic Electric Works Türkiye, enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlayan teknolojisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, akıllı şehirlerin inşasında önemli bir bileşen olan akıllı bina çözümlerini dünya sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor. Uluslararası katılımlı Akıllı Bina Teknolojiler Fuarı, bu yıl 23-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Ürün ve çözümleriyle fuardaki yerini alacak şirket, Hall 10 C2'deki 236 metrekarelik standında ziyaretçilerle buluşacak.

Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil teknolojiler

Şirketin, sürdürülebilir gelecek için tasarladığı yeni nesil akıllı ev teknolojileri kullanıcılara daha konforlu bir yaşam vadetmenin yanı sıra, güvenli ve verimli bir hayat sunuyor. Ayrıca Thea IQ Bina Otomasyon Sistemi sayesinde bağlanabilirlik ve uzaktan yönetme gibi adımlar güvenli bir şekilde yönetilebiliyor. - İSTANBUL