İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

İstanbul'da trafikte endişe yaratan bir olay yaşandı. Otonom sürüş modunda seyreden bir Tesla marka araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, kendi kendine hareket ederken diğer otomobillerin arasından adeta slalom yapar gibi manevralar yaptı. Araç, bir süre şeritler arasında zikzak çizerek ilerledikten sonra bariyerlere çarptı. Çarpma anı, çevrede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

KONTROLSÜZ ŞEKİLDE HIZLANDI

Görüntülerde aracın kontrolsüz şekilde hızlandığı, ardından direksiyon hâkimiyetini tamamen kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptığı anlaşılıyor. Kazanın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kaza, Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu tür sistemlerin şehir içi yoğun trafikte riskler barındırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle insan faktörünün tamamen devre dışı bırakılmasının, ani gelişen durumlarda kazalara yol açabileceği ifade ediliyor. Son dönemde dünya genelinde benzer kazalarla gündeme gelen Tesla, sürücülere her koşulda direksiyon başında dikkatli olma çağrısı yapıyor. Otonom sürüşün, tam anlamıyla "sürücüsüz" bir deneyim sunmadığının altı çiziliyor.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kullanıcı, "teknolojiye güvenin sınırları" üzerine tartışmalar açarken, bazıları ise sürücü hatasının da ihtimal dahilinde olabileceğini vurguladı. Yetkililerin kazayla ilgili soruşturmayı kısa sürede tamamlaması ve aracın teknik verilerini incelemesi bekleniyor.