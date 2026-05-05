Ordu'da imam hatip öğrencilerinden bilim fuarı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 4006 Bilim Fuarı ziyaretçilerden tam not aldı.

Ünye İmam Hatip Ortaokulu, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji yıldızlarını ağırlayan görkemli bir bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Proje yürütücülüğünü okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Yeter Emiralioğlu'nun üstlendiği fuarda, 13 danışman öğretmen ve 50 öğrencinin aylar süren emeğiyle hazırlanan 19 farklı proje sergilendi.

"Öğrencilerimizi her branşta destekliyoruz"

Etkinliğin çocukların dünyasındaki önemine değinen Emiralioğlu, "Burada, 13 öğretmen ve 50 öğrencinin görev aldığı bir bilim fuarındayız. Çocuklarımız doğal olarak çok heyecanlılar; aralarında ilk kez böyle bir fuar deneyimi yaşayan ve ilk defa kendi projesini üreten öğrencilerimiz var. Fuarımızda 4006-B programının gerektirdiği belirli tematik alanlar doğrultusunda; oyun ve oyunlaştırma, yapay zeka, robotik kodlama ve değerler eğitimi gibi beş farklı başlıkta çalışmalar yürüttük. Yeni nesil çocuklar teknolojiye zaten oldukça meraklı. Okulumuzdaki bilgisayar atölyesi, öğrencilerimizin bu merakını akademik bir zemine taşıyor. Velilerimiz de bu konuda oldukça bilinçli ve ilgili. Bizler de özellikle bilişim teknolojileri ile teknoloji ve tasarım derslerinde diğer branşlarda olduğu gibi öğrencilerimizi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Hedefimiz TEKNOFEST"

Okul olarak yeni hedeflerinin fuardaki bazı projeleri detaylandırarak TEKNOFEST'e başvuruda bulunmak olduğunu ifade eden Emiralioğlu, "Aktif olarak kullandıkları bir çalışma alanımız var; çocuklar istedikleri her an oraya giderek projeleri üzerinde çalışabiliyorlar. Şimdiki hedefimiz, bu projeleri daha da detaylandırıp geliştirerek TEKNOFEST'e başvuruda bulunmak. Çocuklar, faydalı bir şeyler üretmenin bilinciyle daha büyük bir şevkle çalışıyorlar. Özellikle fuarda görev alan öğrencilerimizin gözlerindeki heyecan görülmeye değerdi" diye konuştu.

4006-B Bilim Fuarı programı kapsamında hayata geçirilen etkinlikte oyunlaştırma, yapay zeka, robotik kodlama ve değerler eğitimi gibi 5 ana tematik alanda hazırlanan projeler dikkat çekti. Okul bahçesinde kurulan stantları gezen ziyaretçiler, öğrencilerin teknolojiye olan hakimiyetini ve ürettikleri yenilikçi çözümleri yakından inceleme fırsatı buldu. Fuar, gün boyu süren sunum ve etkinliklerin ardından sona erdi. - ORDU

